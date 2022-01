Katia Ricciarelli, non sono tempi facili fuori e dentro il GF Vip 6. La cantante lirica è finita nel mirino per una serie di uscite rivolte soprattutto a Lulù Selassié. La sorella Clarissa, visto il mancato provvedimento da parte della produzione, ha anche stampato le frasi razziste pronunciate nella Casa.

Nello studio di Pomeriggio 5 News, la princess si è in fatti presentata con dei fogli in mano, contenenti alcuni degli insulti razzisti e omofobi che Katia Ricciarelli ha rivolto non solo a sua sorella Lulù, ma anche ad altri concorrenti del GF Vip e per i quali non è stata mai rimproverata. Come quelle di cattivo gusto che ha usato riferendosi a Biagio D’Anelli (“Ma questo è normale o è gay?”) e anche quelle con le quali si è rivolta a Barù.

Katia Ricciarelli, pubblico furioso per il privilegio al GF Vip

“Katia Ricciarelli si è accorta benissimo di aver usato una brutta frase detta in un modo anche razzista, tutta la gente da casa lo ha notato. Lulù avrà sbagliato nei modi, ma non è la prima volta che Katia insulta le persone durante questo GF Vip, negli anni precedenti infatti non sarebbe potuta rimanere nel gioco. Mia sorella si è beccata tanti insulti”, ha tuonato Clarissa.





E nella Casa, anche se ora si respira un clima di calma apparente, non va meglio dopo la netta spaccatura in due gruppi, uno dei quali con appunto Lulù contro Katia Ricciarelli. Ma c’è un altro dettaglio che ora ha fatto infuriare i telespettatori che condannano gli atteggiamenti della cantante: un privilegio riservato solo a lei al GF Vip 6.

lo schifo del favoritismo verso katia ricciarelli si vede anche da questo,



perché kabir, famoso almeno se non più di katia ed anche più anziano non deve avere una sua stanza privata?#gfvip #fuorikatia https://t.co/WVovltzIYd January 8, 2022

No vabbè. Ma seriamente Katia in stanza può anche regolarsi dosa l'aria condizionata? January 12, 2022

Katia Ricciarelli, per rispetto della sua età, ha il “lusso” di avere non solo una sua stanza personale, ma anche l’aria condizionata, che gli altri inquilini invece non hanno in tutto il resto della Casa. E ora in rete in tanti si interrogano, chiedendo come mai non è stato riservata la stessa attenzione per Kabir Bedi. Da qui, come si legge su Twitter, il sorgere dell’ennesima polemica sull’usare due pesi e due misure per alcuni vipponi. O meglio, solo per la cantante in questa edizione.