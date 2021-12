C’è attrito, tanto per dire un eufemismo, tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le due non sembrano andare molto d’accordo ultimamente e di certo non sono persone che preferiscono mandarsele a dire. Anzi… Ma cosa è successo? All’interno della casa del GF Vip, la soprano ha fatto apprezzamenti poco carini sul seno di Solei. Il motivo? Nessuno lo sa con certezza, forse vecchi rancori portati alla ribalta da qualche battuta di troppo.

Naturalmente dopo la battuta di Katia Ricciarelli si è partiti con un botta e risposta che ha sicuramente lasciato il segno nel rapporto tra le due concorrenti. Ma come è andata precisamente. Katia Ricciarelli, forse scherzando, forse no, ha detto alla Sorge: “Anche questa non scherza. Guarda, qua non c’è niente“, ha detto Ricciarelli riferendosi al seno di Sorge. Non ha atteso molto Solei a rispondere: “Amore, quando voi eravate in fila per il seno io ero a prendere un po’ più di cervello“. E ancora Katia: “Dovresti avere un cervello grosso così, dunque”.

Poi conclude Soleil: “Ma la taglia c’è, il problema è il contenuto! Ho preso solo la materia”. Non è neanche la prima volta che le due – probabilmente le concorrenti con maggior carattere dentro la casa del GF Vip – si trovano a discutere ed essere rivali. Come ricorderete, a novembre, seppur in un contesto goliardico, l’espressione rivolta a Soleil era risuonata come un irriguardoso insulto.





“Brutta t***a” la frase, ripetuta per ben due volte nel giro di pochi secondi, contro l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Parole dure, quelle, compresse in un video che in poche ore è diventato virale e ha fatto il giro del web. Dopo la richiesta di eliminazione di Katia Ricciarelli, ora si torna ai ferri corti tra le due per il discorso del seno.

Stavolta il rischio squalifica sembra solo una lontana ipotesi, ma chi lo sa, gli autori del GF Vip potrebbero prendere la palla al balzo per cambiare un po’ le carte in tavola.