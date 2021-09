Una partita di cocaina contaminata con il Fentanyl ha provocato la morte di tre persone. I corpi senza vita sono stati trovati dagli agenti della polizia di Los Angeles in un appartamento nel quartiere di Venice Beach. Il coroner ha identificato le vittime e una di queste era un attore e comico molto famoso negli Stati Uniti: Fuquan Johnson, noto nella scena comica americana, aveva 43 anni.

Scomparsi anche Natalie Williamson, 33 anni, di Los Angeles ed Enrico Colangeli, 48 anni, di Medford, Mass, anche lui attore e comico. Fuquan Johnson era un cabarettista e scrittore del programma televisivo “Comedy Parlor Live”. Il sito TMZ ha spiegato che le vittime avevano preso cocaina al fentanil e che la donna portata in ospedale è la comica e attrice Kate Quigley, ospite fissa nei locali di Los Angeles e in trasmissioni come come “The Office” e “Star Trek: Hidden Frontier”.

Los Angeles, Kate Quigley ricoverata per overdose

L’attore e produttore Luke Barnett ha dichiarato al Times che Johnson era “il ragazzo più simpatico della Valley, con un sorriso che illuminava la stanza e faceva sentire chiunque immediatamente a suo agio”. Brian Redban, amico di Kate Quigley, ha pubblicato lo screenshot di alcuni messaggi scambiati con l’attrice in cui si legge: “Sono viva. Non sono eccezionale. Ma sono. Ok”.





L’attrice è stata trovata in gravi condizioni in un appartamento di Los Angeles e trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova tutt’ora, ma non è in pericolo di vita. Il gruppo di amici aveva assunto della cocaina tagliata con il Fentanyl, un oppioide sintetico fino a 100 volte più potente della morfina.

Inizialmente sviluppato negli anni ’60 per uso clinico, da qualche anno questa sostanza si sta ora diffondendo tra le droghe di strada dove spesso è mischiato e spacciato con eroina o altre sostanze. Il cantante americano Prince sarebbe morto il 21 aprile 2016 proprio per un’overdose di Fentanyl, farmaco che assumeva per alleviare il dolore causato da un operazione alla gamba.