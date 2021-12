La sua storia ha fatto scalpore. A Uomini e Donne, di sicuro, le sorprese e i colpi di scena non mancano. Gavettoni, schiaffi, rifiuti dopo aver fatto l’amore e tanto tanto altro. Ma quello di Joele Milan è stato un percorso diverso da quello di tutti gli altri. Il tronista si beccò infatti una sfuriata leggendaria di Maria De Filippi. E finì buttato fuori dal programma di Canale5. Cacciato insomma. Motivo? La redazione di UeD ha ritenuto che Joele abbia violato il regolamento. Durante una puntata del dating show si vede il tronista bisbigliare qualcosa all’orecchio della corteggiatrice Ilaria Melis.

Successivamente l’accusa di UeD a Joele è stata quella di tentare di mettersi in contatto con Ilaria al di fuori della trasmissione, quindi lontano dalle telecamere, pur di restare sul trono. Ma Joele si è difeso così al Fatto quotidiano: “Sono stato male, la redazione sapeva” e ha spiegato il suo punto di vista.

Sul comportamento di Maria De Filippi il tronista ha rivelato: “Lei è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Avrei voluto parlarle in seguito e scusarmi personalmente per essermi alzato senza salutarla”.





Dopo la cacciata da Uomini e Donne, comunque, Joele Milan è stato avvistato proprio con Ilaria Melis. Ma le cose non sono andate come i due speravano. Lo stesso ex tronista ha rivelato che la storia con Ilaria è finita. Da un lato la sua versione: “Le cose non sono andate. Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece c’era all’interno. Dispiace, ma bisogna reagire, andare avanti e capire quali sono le cose che ti fanno stare bene. Non voglio una guerra social”. Dall’altro la versione, diciamo un po’ più ‘colorita’ di lei: si parla di tradimento.

L’ex corteggiatrice Ilaria Melis ha infatti pubblicato un video su TikTok in cui confessa di essere stata tradita. O meglio dice: “Ecco i motivi per cui sono uguale a Giulia De Lellis”. E subito dopo mima con la mano il gesto delle corna. Insomma non serve uno specialista della lingua dei segni per capire.

Adesso i riflettori sono nuovamente puntati su Joele Milan. Che fine farà questo ragazzo dal viso d’angelo che non vuole certo essere ricordato solo per la cacciata da UeD? Beh, reggetevi forte. Indovinate dove potremmo vederlo presto. La bomba è stata sganciata. Vi diamo un indizio: porta rossa. Casa con inquilini vip e telecamere ovunque. Già, stiamo proprio parlando del Grande Fratello Vip. A quanto pare la produzione starebbe cercando giovani single per mettere un po’ di pepe. E Joele Milan è stato avvistato a Roma. Che il suo ingresso sia già cosa fatta?