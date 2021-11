Voi potete crederci o meno. Ma a Uomini e Donne possono nascere grandi amori. Amori così forti che non tengono conto di alcuna regola. “There is no law we must obey” cantano i Placebo in uno dei loro pezzi più riusciti (“Non c’è nessuna legge che noi dobbiamo rispettare” per chi ha l’inglese un po’ arrugginito, ndr). Ma quando le regole infrante sono quelle del programma stesso, beh, allora la questione si fa ‘seria’. I due protagonisti della nostra storia sono stati infatti cacciati dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Parliamo di Ilaria Melis e Joele Milan. Secondo lo staff del famoso dating show di Canale5 il tronista tentò di avere contatti con la corteggiatrice durante un ballo. Durante l’ultima puntata in cui li abbiamo visti ancora a UeD fu mostrato un filmato in cui Joele sembra proprio mettersi d’accordo per sentirsi telefonicamente con Ilaria. I due si sono giustificati, ma le loro ‘scuse’ non sono servite. Il verdetto, sollecitato da Gianni Sperti e Tina Cipollari, è stato emesso: fuori dal programma. Tutti e due.

La vicenda ha avuto un seguito piuttosto singolare. Joele Milan, infatti, ha dichiarato che dopo quella registrazione ha avuto modo di parlare nuovamente con gli autori. Ebbene questi ultimi addirittura gli avrebbero chiesto se fosse disposto a rimettersi in gioco. Fatto sta che, dopo la cacciata, Joele Milan e Ilaria Melis hanno iniziato a frequentarsi. Alla faccia di UeD, regolamenti e compagnia. E ci mancherebbe, direte voi, mica erano agli arresti domiciliari!





Ora, però, alcuni follower hanno notato qualcosa di strano. A quanto pare l’ex tronista di UeD Joele Milan ha iniziato a seguire un altro volto noto del programma. Si tratta di Carolina Ronca, che i più attenti ricorderanno come corteggiatrice di Giacomo Czerny. Carolina arrivò ad un passo dal traguardo, ma il tronista alla fine preferì uscire con Martina Grado.

L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha chiesto lumi a Carolina Ronca, ma quest’ultima ha smentito ogni cosa. Solo che una persona vicina a Joele ha rivelato a Deianira che con Ilaria Melis la relazione è praticamente finita: “Ho parlato con Ilaria Melis , che tra l’altro è una bravissima ragazza, lei non è al corrente di certe cose e ha smentito ma io so da una persona vicina a Joele – spiega Deianira – che le intenzioni sono di non continuare la storia. Sono sicura che finirà presto”.

Il mistero s’infittisce: Joele Milan invia un commento alla storia pubblicata da Deianira Marzano con un emoticon che ride. Come a voler smentire tutto. Ma la replica dell’influencer è questa: “Joele mi contatta oggi, ma non proferisce parola su quello che ho detto sulla sua storia, alias credo ancora una volta di averci azzeccato”. E adesso, cosa succederà? Bah, staremo a vedere…