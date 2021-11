Venerdì 15 ottobre è andata in onda la puntata della cacciata di Joele Milan, il tronista che ha cercato di violare il regolamento per avere contatti fuori dalla redazione con una delle sue corteggiatrici, Ilaria, cosa assolutamente vietata dal programma.

Dopo la famosa cacciata il giovane ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua versione dei fatti. Ha detto che Maria De Filippi stata molto comprensiva nei suoi confronti e in quelli di Ilaria ma che dopo quella registrazione ha avuto modo di parlare nuovamente con gli autori e che addirittura gli avrebbero chiesto se fosse disposto a rimettersi in gioco.

UeD, prima foto ufficiale di Joele e Ilaria

“Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci – le sue parole a Fanpage – Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà”, aveva detto, ma da qualche tempo le cose sono cambiate.





L’avete vista la prima foto di coppia?” aveva scritto Ilaria Melis nelle storie Instagram e pubblicando la foto nel suo profilo. Anche l’ex tronista aveva pubblicato tra le Storie di Instagram l’incontro con un selfie e un verso della canzone Brividi di Papa Senga (“Tu sei una rosa in mezzo al deserto, l’unica cosa di cui son certo, guarda il mio cuore come si è aperto”.

Ora i due si mostrano felici sui social lei ha pubblicato anche la prima foto ufficiale di coppia: “Siamo il sole e la luna”. Non era certo un mistero che il tronista avesse un po’ perso la testa per la bella Ilaria e ora dopo la cacciata hanno deciso di mettersi alla prova e, nonostante la lontananza, di frequentarsi.