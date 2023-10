“Guardate cosa fa!”, Jill Cooper contro Beatrice Luzzi. Tensione alle stelle al Grande Fratello 2023. La donna del fitness ha deciso di scagliarsi una volta per tutte contro l’attrice e nel farlo ha commesso una piccola ingenuità. Tutto è successo mentre stava sparlando di lei, facendosi clamorosamente sentire. Il confronto quindi è stato inevitabile. Ma cosa è successo? Nelle ore precedenti, mentre Jill Cooper era in giardino con altri inquilini, ha detto che Beatrice sta bullizzando tutta la casa del Grande Fratello.

>> “Devo confidarti una cosa”. Grande Fratello, Beatrice confessa tutto a Mughini

Testualmente, Jill Cooper dice: “Non le permetto di farmi questi. Io non posso essere bullizzata mi dispiace. Perché quello che sta succedendo adesso è che c’è una persona che sta bullizzando la casa e sono stufa. Mi dispiace è così, ma poi è molto brava. Tutti la vedono come una vera vittima. […] Non è una vittima, ma proprio assolutamente”.





A quel punto interviene anche Fiordaliso che da ragione alla Cooper: “Lei sta proprio bullizzando la casa hai detto benissimo”. Dice la sua anche Mirko Brunetti che ha sin da subito cercato di mettere sull’attenti le tue donne. “Occhio ragazze“. Poi il colpo di scena quando durante le ultime ore, Beatrice ha pizzicato Jill Cooper che parlava male di lei. Tutto è successo mentre la regina del fitness era a parlare con Angelica e Giselda.

A quel punto la Luzzi è intervenuto e ha voluto sapere il motivo di tanto astio.“Ah wow, tu origli, hai origliato da questa distanza che brava – le risponde Jill Cooper, super stizzita – Mamma mia hai l’orecchio supersonico fantastica! Sei riuscita da lontano a sentire tutto. Tu fai paura origli a distanza da un chilometro. Ti prego sono stanca delle tue tragedie Bea. Se stavo parlando di te? Vuoi fare la vittima, io non voglio parlare di te basta. Non ho la forza di discutere ti prego mollami“.

Nuove incomprensioni tra Jill e Beatrice ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/PfeELGy3w4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2023

Questa tra l’altro è la seconda volta che la regina della palestra se la prende veramente contro Beatrice. Lunedì, dopo la puntata, le aveva infatti detto: “A me tutto questo fa terrore. Io non posso permettermi che qualcuno manipoli la realtà. Lavoro con la sincerità e nessuno deve minare questo. Mi fa paura e non le permetto di farmi quello che ha fatto ad altri“.

Leggi anche: “Dopo questa hai chiuso per sempre”. Beatrice Luzzi, è di nuovo caos al Grande Fratello: cosa è successo