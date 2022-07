Jessica Selassié vittima di stalking dopo il GF Vip 6. Lo ha rivelato lei nel corso di una diretta sulla sua pagina Instagram dove, con i suoi legali, ha affrontato gli aspetti di questo reato particolarmente odioso. “Le persone famose, note al pubblico – ha dichiarato Jessica – hanno a che fare con gli stalker che spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite. Diventano ossessionati da quella persona e cercano in qualunque modo di avere una comunicazione con lei o comunque riescono a scoprire dove lavorano piuttosto che un ufficio, un’abitazione”.



“Spediscono regali e quando non vengono calcolati diventano aggressivi. Cambiano e lì iniziano anche a farti delle minacce, oltre a riempirti di insulti. A volte diventano delle vere e proprie azioni, magari ti lanciano qualcosa pur di andarti a ferire e di andare ad alzare il tuo ego perché non gli hai dato retta. Se metti il tag di dove ti trovi perché uno pubblica senza pensare. Quello dà la possibilità alla persona, al tuo stalker, di iniziare a seguirti perché sa dove trovarti”.





Jessica Selassié vittima di stalking dopo il GF Vip



“E poi utilizza i social per scriverti, perché non ha il tuo numero, non sa dove abiti. I social fanno diventare questa relazione “diretta” nonostante queste persone non si conoscano”. E ancora: “Ci sono diverse tipologie di profili ecco, fan page che usano le tue immagini personali, stalker che si nascondono dietro fan page. Mi sembra una settimana fa sia stato chiuso il profilo Instagram di Denis Dosio che è un personaggio pubblico, non so per quale motivo sia stato chiuso. Però so che è stato segnalato da tante persone”. (Leggi anche “Stanca di tutto questo”. UeD, Lilli Pugliese non ci sta: ora alza la voce)



“Forse per contenuti che alle persone non piacevano, quindi questi hater hanno iniziato a segnalarlo. Questa segnalazione di massa ha fatto sì che gli abbiano chiuso il profilo. Lui non ce l’ha più e non lo potrà neanche più recuperare. Dovrà aprirne un altro”.

Infine una provocazione: “Saluto i miei hater che costruiscono profili fake pur di sparlare… in tanti stanno guardando ma gli mando un bacio perché vi sentiranno molto presto. Andate al mare e divertitevi, il caldo a volte dà alla testa. Quando vanno a scrivere si inventano di tutto, delle cose che tu dici boh. Ci sono tante persone che si sentono elevate se vanno a insultare qualcun altro”.

