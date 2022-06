Jessica Selassié, bufera per la foto. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è diventata protagonista di una diatriba tra gli utenti e il fotografo che ha realizzato il suo scatto. Bisogna subito precisare che i follower non si sono scagliati direttamente contro la principessa etiope, ma sono ugualmente rimasti insoddisfatti davanti ad un’immagine che non rappresenterebbe la realtà dei fatti. E quindi ne è nato un dialogo online, che ha catturato l’attenzione di tutti.

Jessica Selassié, bufera per la foto ma non è successo solo questo nell’ultimo periodo. Lei ha pubblicato sui social: “Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata e ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza dovrà risponderne davanti alla legge”. Quindi, interverrà duramente se dovessero esserci altri problemi per lei.





Jessica Selassié, bufera per la foto: accuse di ritocchi

Jessica Selassié, bufera per la foto apparsa sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. Nella didascalia lei ha postato questo messaggio: “Una barchetta in mezzo al mare” e ha taggato Shein. A quel punto, però, il popolo del web ha notato poca somiglianza con la Jessica che siamo soliti vedere ed ecco che è nata la discussione col fotografo. Un utente ha commentato: “Il tipo ha modificato male la foto, fortuna che te sei sempre bella”. E il fotografo: “Sono le luci, solo le luci. Ma dalla prossima volta sarà solo al naturale, chiedo venia”.

C’è chi ha sottolineato che fosse stata un po’ troppo ritoccata la foto di Jessica Selassié, anche se il fotografo Emanuele Novelli ha smentito ulteriormente poco dopo: “Sono solo delle luci che servono per illuminare, ma giuro che non ho modificato nulla. Però dalla prossima volta farò più attenzione, promesso. Non uso app per telefono, ma Photoshop e Lightroom da Mac. Prossima volta meno illuminazioni”. Infatti, un altro internauta ha chiesto a gran voce di non cancellare questa istantanea.

Questo uno dei commenti più critici nei confronti della foto di Jessica Selassié: “Secondo me è meglio toglierla questa foto, siamo tutti della stessa opinione. Meglio postare quella messa nelle storie. Qui non sembra lei, non le rende per niente giustizia”. Al momento però l’immagine è ancora presente sul profilo della sorella di Lulù e Clarissa, ma vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.

