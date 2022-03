Jessica Selassié è la vincitrice di questo lunghissimo GF Vip 6. Alla fine ha trionfato la sorella di Lulù e Clarissa lunedì 14 marzo 2022 in una puntata piena di sorprese emozionanti e colpi di scena. Si è partiti dall’eliminazione di Giucas Casella, finito in nomination con la maggiore delle princess, poi il televoto flash con Davide Silvestri che ha deciso di sfidare Lulù e ha ottenuto il 61% delle preferenze contro il 39% della princess.

Altro televoto flash ma al femminile con Delia Duran che è uscita con il 27% dei voti contro il 73% di Jessica Selassié. Quindi arriva il turno di Barù che, dopo essere stato l’immune della serata, è uscito dalla porta rossa con il 9% dei voti e si classificato terzo (Jessica 57% e Davide 34%).

Jessica Selassié, è record al GF Vip 6

Rimasti in Casa Jessica Selassié e Davide Silvestri, hanno avuto la possibilità di rivedere i loro best moment, poi lo spegnimento delle luci e l’ingresso trionfale nello studio del GF Vip 6. I due finalisti sono entrati in gioco proprio all’inizio, il 13 settembre dello scorso anno, e hanno concluso l’avventura insieme.





A tarda notte il verdetto di Alfonso Signorini: Jessica Selassié è la vincitrice con il 62% dei voti. Ed è record al GF Vip: la princess è la donna che ha ottenuto la percentuale più alta nel corso del televoto conclusivo per decretare il vincitore. Alessia Macari, vincitrice della prima edizione, aveva ottenuto il 52% delle preferenze mentre Paola Di Benedetto, regina della quarta, ha concluso il suo percorso con il 56%.

Tra gli uomini domina ancora Tommaso Zorzi con il 68% delle preferenze del pubblico. Ma tornando a Jessica Selassié, dopo la vittoria ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni del TG5. “Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi”, ha detto ridendo. E poi: “Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle”.