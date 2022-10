“Ve lo devo dire”. Jessica Selassié e Barù, dopo mesi di silenzio parla lei: più chiara non si può

Dentro la casa del GF Vip 6 hanno fatto sognare e diviso, a distanza di mesi Jessica Selassié torna a parlare del suo rapporto con Barù e svela come stanno oggi i rapporti tra loro. Lo ha fatto ai microfoni di Turchesando, il programma in onda su Radio Cusano Campus. Jessica per prima cosa ha fatto il punto sul suo percorso nella casa. “Durante il percorso ho messo me al primo posto, lì dentro quando avevo più o meno la situazione chiara sono riuscita a estraniarmi e a dedicarmi a me stessa. A guardare dentro me stessa, a star bene con me stessa. In dolcezza a volte Lulu mi batte tanto nel suo modo di fare è super sensibile, forse aveva già vinto in tante cose lì dentro, era diventato un personaggio iconico”.



Poi sulla rottura fra Manuel Bortuzzo e sua sorella Lulù. “Un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo per niente, eravamo sul treno abbiamo aperto Instagram w abbiamo visto il comunicato ANSA quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90 abbiamo visto tanti suoi lati un ragazzo molto buono, meraviglioso si è fatto influenzare da situazioni esterne”.

Leggi anche: “Ma perché le fate questo?”. Jessica Selassié, tutti contro Signorini: i fatti sotto gli occhi dei fan





Jessica Selassié torna a parlare di Barù: “Profonda amicizia”



E Ancora: “Lei innamorata ma anche Manuel l’ho visto con lo guardo languido. Ora non lo vedo contento come lo era con Lulu. alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né sentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui”. Spazio quindi agli altri ex inquilini. “Più o meno sento tutti. Si prova ancora un affetto sincero. Sento quasi tutti”.



“Posso contare su Giucas, su Barù, su Miriana che sento tantissimo, Gianmaria. Io avevo dato credito da subito alla sua storia con Federica. Abbiamo stretto ancora di più una nostra fratellanza dopo il confronto. Abbiamo sempre dormito insieme, parlavamo sotto le coperte, per me è un fratello.” Jessica ha poi parlato di Barù. “Siamo molto amici ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto molto vero, un rapporto nato in modo molto particolare, ci guardavamo, è nata una forte complicità”.



“Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui. Ho sempre avuto una passione per la cucina, ho trovato in Barù un complice, stava attento a tante cose, ci si dedicava, a oggi spero di poter condurre un programma di cucina dedicato al senza glutine perché io sono celiaca. C’è un progetto che sto mandando avanti, ancora non è concreto”.

“Lui e Jessica Selassié”. L’ex GF Vip 6 e il tronista di UeD, il gossip è appena esploso