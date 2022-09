“Lui e Jessica Selassié”. L’ex GF Vip 6 e il tronista di UeD, il gossip è appena esploso

Jessica Selassié e l’ex UeD. Il gossip sulla vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è scoppiato in queste ore, quando l’ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi ha fatto alcune affermazioni che hanno scatenato la curiosità del web. Ma andiamo con ordine.

Jessica Selassié è stata la vincitrice del Grande Fratello Vip 6. Ha partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini e nella casa ha preso una cotta per uno dei vipponi, il nipote di Costantino della Gherardesca Barù. Sebbene lui abbia sempre detto di non volere avere flirt nella casa, i due sono stati protagonisti di una sorta di love story che ha fatto impazzire i telespettatori.





Ma niente di fatto, perché anche usciti dalla casa, tra i due non è scoccata la scintilla e Jessica Selassié, almeno secondo quanto riportato dal gossip, è rimasta single. Ora, però, uno dei tronisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne ha scatenato la curiosità di molti utenti del web, convinti che tra lui e la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ci sia del tenero.

Stiamo parlando di Matteo Fioravanti, ex tronista uscito dallo studio di Maria De Filippi insieme a Noemi Baratto. La storia tra i due è finita poco dopo la scelta e oggi il suo nome torna popolare grazie ad alcune sue dichiarazioni. Come riporta anche il sito Blogtivvu, nel corso di una diretta su Instagram ha rivelato qual è la sua donna ideale: “Mi può colpire l’inaspettato sinceramente, a me è successo. Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto”.

Jessica Selassié e l’ex UeD, il dubbio del web – “Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?”, ha concluso l’ex tronista di UeD. In molti hanno notato like sospetti tra lui e Jessica Selassié e alla domanda se ci fosse qualcosa tra lui e l’ex vippona lui ha risposto così: “Non commento, non posso commentare. Non puedo ragazzi, anche perché, ripeto, non c’è niente da commentare“.

