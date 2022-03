Jessica Selassié non è in finale come la sorella Lulù ma è ancora in gioco al GF Vip 6. Ha superato la nomination contro Davide Silvestri e Miriana Trevisan, quella che ha visto l’uscita di scena della showgirl, e non rischia nemmeno giovedì, eventuali televoti flash a parte. In nomination ci sono infatti Barù e Manila Nazzaro.

Ma è stata molto criticata la sua scelta di votare Soleil Sorge come possibile finalista o, cosa che poi si è verificata, come possibile seconda eliminata della serata. Jessica Selassié e Manila Nazzaro hanno infatti fatto il nome dell’influencer giustificando il loro voto dicendo che “si merita la finale”. “Ma chi ci crede? Si è capito chi gioca pulito e chi no”, ha tuonato Sonia Bruganelli dallo studio.

Jessica Selassié, il “furto” a Soleil Sorge

Molti telespettatori hanno giudicato quel gesto di Jessica Selassié e Manila Nazzaro tutt’altro che generoso: lo scopo era quello di mandarla a casa. E ci sono riuscite: Soleil Sorge ha perso la sfida lampo contro Davide Silvestri e il 58% del pubblico ha preferito l’attore, il restante 42% l’influencer. Così, all’una di notte e inaspettatamente, una delle più grandi protagoniste di questo GF Vip è uscita dalla porta rossa.





Soleil Sorge è uscita dalla Casa senza valigie, come tutti gli altri. Ed è qui che entra in gioco Jessica Selassié, “smascherata” su Twitter, Sembra infatti che la princess abbia messo le mani tra le cose dell’influencer e, in particolare, tra i suoi trucchi e prodotti di bellezza. Ha chiaramente detto di volersi tenere alcune creme dell’ormai ex coinquilina perché già aperte e “se le può ricomprare”, riporta il sito Funweek.

Ma Jessica che si frega le creme di Soleil??? Dicendo “ tanto se le può ricomprare” #GFvip #solearmy March 8, 2022

Jessica parlava tanto di Nathaly che si rubava il cibo ma lei è la prima che si ruba le creme di Soleil,sei davvero squallida🙈#gfvip #solearmy March 8, 2022

E dire che Soleil Sorge ha sempre detto di tenere particolarmente ai suoi prodotti beauty, al punto da chiedere espressamente a Davide Silvestri e Barù di mandarle tutto se fosse uscita. I fan del GF Vip hanno criticato molto l’atteggiamento di Jessica Selassié, accusata di essersi intascata le creme personali dell’ex coinquilina e di essere “una pezzente”.