Puntata pesante per Jessica Selassié l’ultima del GF Vip 6. Non solo è finita in nomination, ma è anche rimasta male per le parole della mamma di Sophie Codegoni. “Jessica ti parla alle spalle, non è una vera amica”, ha detto alla figlia e la princess, dopo le lacrime in diretta, si è chiusa in camera con Giacomo Urtis.

“Mi hanno fatto passare da st…, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una s… né una che ci prova con i fidanzati delle amiche”, ha detto Jessica Selassié.

Jessica Selassié, il dolce gesto di Barù alle 5 del mattino

“Io sono fatta così, ma forse è il motivo per cui sono single. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti”, ha continuato a sfogarsi Jessica Selassié che poi nella notte non si è sentita molto bene.





Dopo il pianto in camera con Valeria Marini e Giacomo Urtis è arrivato anche Barù, che l’ha abbracciata nel tentativo di consolarla. E lo ha fatto a lungo, fino a quando arrivati alle 5 di mattina, le ha preparato il caffè. Un gesto davvero gentile nei confronti di Jessica Selassié, visto che di solito è lei che lo prepara a lui.

Questo dolce gesto nei confronti di Jessica Selassié, nemmeno a dirlo, ha fatto impazzire i fan del GF Vip 6 che da settimane hanno lanciato l’hashtag #Jerù. Eppure lei ha avuto dei dubbi dopo che Alfonso Signorini ha letto i nominati della serata. “Barù, ma per caso mi hai votato?” .“Non avevo nessuna ragione per cui votarti, scusami”, ha chiarito lui. “Boh, non si sa mai… magari ti sto antipatica”, ha risposto la princess. “No, poi dopo tutto sarebbe stato un voto un po’ infelice”.