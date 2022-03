“Mi piace tutto di lei”. L’ex UeD pazzo di Jessica Selassié, il dopo GF Vip è di fuoco

Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del GF Vip ed è diventata il personaggio tv del momento. Ventisette anni, Jessica Selassiè ha trionfato nella finale condotta da Alfonso Signorini, lasciando in seconda posizione l’attore Davide Silvestri. Ad essere apprezzata dal pubblico, è stata la sua personalità rispettosa di tutti i concorrenti e il percorso di vera e propria “fioritura” della giovane donna, inizialmente molto insicura e poi sempre più forte. “Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”.

La princess sarà ospite di Verissimo, il salotto tv condotto da Silvia Toffanin. Ha parlato della sua esperienza al GF Vip 6 ha parlato del rapporto con Barù, il gieffino con cui ha maggiormente legato in Casa: “Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica, sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”.

Nel frattempo crescono i corteggiatori di Jessica Selassiè. A dichiararsi apertamente nelle ultime ore è stato Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha speso parole al miele per la ragazza sulle pagine di Eva 3000: “Il lato estetico mi ha colpito prima di ogni cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in Casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato, che è proprio ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea.





Poi l’ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte ha lanciato una frecciatina nei confronti di Barù: “Posso rispondere con un vecchio adagio che dice: “chi ha pane non ha i denti!”. Penso che se una persona ti interessa davvero, alla lunga delle telecamere te ne freghi. O comunque se hai questi “timori” non vai al Grande Fratello Vip e vivi le cose privatamente a casa tua”.

Alessandro Verdolini ha 28 anni, è originario di Ancona ed è un social media manager e lavora come modello. Nel 2017 Alessandro ha vinto il primo posto al concorso Ragazzo Moda e una sua ambizione è sempre stata quella di diventare fashion influencer, seguire le orme di Mariano Di Vaio, il modello e blogger a cui si ispira. Si è fatto conoscere in tv per la partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Andrea Nicole. Tuttavia, la loro conoscenza si è interrotta quando la tronista ha scelto di dedicarsi ad altri corteggiatori, primo fra tutti Ciprian Aftim.