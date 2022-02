Lo abbiamo raccontato, nelle prime ore del 23 febbraio 2022, Lulù e Jessica Selassie se le sono dette di santa ragione. E santa è proprio il termine giusto da usare in questo caso. Il motivo? Sembra che una delle due infatti abbia bestemmiato durante il litigio. Ma le cose stanno davvero così? Partiamo dal principio. Tutto è successo durante la notte al GF Vip. Alcune persone, tra cui Jessica e Barù, hanno cambiato letto per dormire e hanno utilizzato quello di Lulù. Il motivo risiederebbe nel fatto che a loro volta, loro erano rimasti senza (perché utilizzato il loro da qualcun altro).

Questo è bastato per far perdere il senno a Lulù che a notte fonda (circa le 4 del mattino) ha è uscita di testa. La cosa buffa è che la fairy princess, prima ha mandato Barù a dormire con Jessica Selassie e poi, non trovando un posto dove andare a dormire a sua volta, ha scatenato una scenata contro l’enologo e la sorella per riprendersi il suo posto. Proprio così: è forse colpa di Lulù tutto questo ‘macello’, definito così da alcuni utenti su Twitter.

A quel punto però Jessica Selassie, quando la sorella prima ha svegliato e costretto Barù ad andarsene, ha iniziato a prenderla a mal parole. La ragazza, sfinita dalla sfuriata della sorella, avrebbe pronunciato delle parole che per molti hanno il suono della bestemmia. Immediato lo stacco della regia ma in tanti, ormai, si erano accorti dell’accaduto.





Naturalmente, come sempre avviene in questi casi, i fan si sono subito divisi: da una parte chi chiedeva l’eliminazione a gran voce di Jessica Selassie, chi invece difendeva la ragazza per non aver commesso il fatto. Qui. Più che mai, sulla presunta bestemmia di Jessica, i telespettatori si sono immediatamente divisi. In tanti hanno chiesto di far valere il regolamento del reality show tante volte applicato in passato.

Jessica ha bestemmiato due volte stanotte e voi vi preoccupate di Lulù #gfvip @alfosignorini https://t.co/edG2aDg6nV February 23, 2022

Tuttavia, riascoltando bene sembra che Jessica Selassie non abbia pronunciato nessuna parola o espressione blasfema. E come dicevamo non manca però chi la difende e crede che no, quella non era una bestemmia ma soltanto un’esclamazione, anzi un’evocazione. In effetti…