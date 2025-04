Grande Fratello, è calato il sipario. O meglio, si è chiusa la porta rossa almeno fino a settembre quando, parola di Alfonso Signorini, la casa si riempirà con altri concorrenti. Lunedì 31 marzo 2025, dopo quasi 7 mesi di trasmissione, anche questa edizione del reality di Canale 5 è giunto al termine. Finale al cardiopalma, con eliminazioni a ruota decisamente poco scontate così come il nome del vincitore.

Vincitrice, anzi. Jessica Morlacchi, che fino a lunedì sera era praticamente esclusa dalla possibile rosa di vincitori, è la concorrente che il pubblico ha voluto alzasse la coppa. E ovviamente portasse a casa il montepremi, che come ogni anno però va in parte in beneficenza. In diretta abbiamo assistito alla proclamazione dopo il testa a testa con Helena Prestes.

“Jessica non è la vincitrice del GF”: il caos, poi la verità

Le percentuali sono state 47,63% per la modella e 52,13% per la cantante, che subito dopo, incredula, ha dichiarato: “Ragazzi, io non ci sto capendo nulla. Penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Tutto quello che posso dire è ‘grazie’. Grazie a ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima. Adesso piano piano realizzo. Ciao”.

Questo è quello che abbiamo visto in diretta. Ma il giorno successivo, ecco sulla stampa, precisamente sul sito di Novella 2000, una notizia che lascia a bocca aperta: “Con una nota diramata sui social, la produzione del reality show ha fatto sapere che i voti della finale sono stati ricontati e che in realtà non è Jessica Morlacchi la prima classificata!”.

Quindi, si legge ancora nell’articolo pubblicato da Novella 2000, a vincere questa edizione del Grande Fratello non è stata Jessica, ma Helena Prestes. Il sito aggiunge anche che è già scattata la rivolta da parte del pubblico ma la vera notizia è in fondo: “Sarebbe tutto incredibile se solo non fosse… un pesce d’aprile!”. Già, oggi è il primo aprile…