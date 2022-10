Si torna a parlare del grave gesto di Memo Remigi Oggi è un altro giorno. Stavolta però è la diretta interessata che vuole dire due parole. Jessica Morlacchi risponde a Memo Remigi e non ci va per il sottile. Per chi non sapesse cosa è successo, vi basti sapere che durante una delle ultime puntata del talk pomeridiano condotto da Serena Bortone, il cantante avrebbe palpato il lato b alla collega. Dal video incriminato, divenuto virale sui social, si vede la mano di Remigi scendere fino a raggiungere il fondoschiena della Morlacchi.

La donna naturalmente ha prontamente scansato la mano al collega riportandola in zone più pacifiche. Neanche a dirlo, dopo che diversi telespettatori se ne sono accorti, la Bortone non ha potuto fare altro che scusarsi pubblicamente, facendo di fatto cacciare Remigi da Rai 2. L’azienda infatti ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha detto di avere risolto il contratto di Remigi e di averglielo comunicato sabato 22 ottobre.

Jessica Morlacchi risponde a Memo Remigi

A riguardo però Memo Regimi ha deciso di dire la sua e contestualmente anche Jessica: “Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione “Oggi è un altro giorno” che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso. Ho lavorato in RAI per gran parte della mia carriera e conosco bene l’animus e i valori di questa grande Azienda”.

“Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro. Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave”.

“Concludo rinnovando le mie scuse alla cara Jessica Morlacchi e a tutte le donne che si sono sentite offese o turbate da questo mio gesto”. Ma è andata davvero così? Dal punto di vista della Morlacchi non proprio: “Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne”. Altro che goliardia.

