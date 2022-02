C’è stato un curioso momento durante l’ultima puntata del GF Vip, in cui Jessica e Lulù hanno cantato la canzoncina di Barbara D’Urso. “Gossip, gossip che fa parlare di me, di te, di me, di te, di me, di te. Ospiti da Barbara D’Urso a dire la verità. Tanti gli amori inventati. Copertine per. Per successo per”. Ma a cosa si riferivano le due sorelle? Neanche a dirlo, ce l’avevano con Delia Duran, ma non è solo lei la destinataria dell’esibizione. Senza dubbio hanno preso di mira anche Soleil Sorge perché viene considerata complice del triangolo.

E quindi una dedica speciale anche ad Alex Belli, giusto per non farci mancare nulla. Sembra proprio che le sorelle Selassié non ne possano più di sopportare questa infinita soap opera degna di una telenovelas. Questa canzone, citata da Jessica e Lulù, non è una loro creazione: è stata inventata da un ex Vippone. Si tratta di “Gossip” di Giacomo Urtis insieme a Leonardo Decarli. Il brano naturalmente parla del mondo del gossip e di certo non poteva mancare la madrina d’eccezione: ovvero Barbara D’Urso.

Il riferimento è presto svelato: la canzone parla di persone che costruiscono a tavolino delle storie d’amore o degli scoop solo per apparire sulle copertine delle riviste o nei salotti del pomeriggio televisivo. Jessica e Lulù hanno iniziato ad intonare il brano durante il discorso della festa di San Faustino del 15 febbraio.





Le Selassié, per giocare, hanno parlato della “festa dei corn..ti”. A questo punto Delia Duran ha pensato che parlassero di lei visto che si è rivolta alle due, che subito hanno sbottato. Lulù l’ha invitata a capire i discorsi prima di intromettersi perché stavano solo parlando del 15 febbraio, non di lei. A questo punto anche Sophie si è avvicinata a Jessica e Lulù e tutte e 3 hanno cominciato a cantare.

Non ALEX che sta spiegando a Delia che è nel torto marcio e che Jess stava dalla parte sua fino a quando le ha mancato di rispetto dicendo a lei una cosa e facendo poi tutt’altro.



Surreale 💀 #jeru #gfvip pic.twitter.com/1DG57UhOjH February 15, 2022

Le tre ragazze infatti pensano che sia tutto studiato a tavolino solo per far parlare di loro, fuori e dentro la casa del GF Vip. Tra l’altro corrisponde al vero, in parte. Sia Alex e Delia, che Soleil, erano sempre presenti nei salotti della D’Urso. Quest’ultima per il caso Iconize (che ha denunciato, anche se era complice). Che dissing, ragazzi.