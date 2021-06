“Non era mia intenzione…”. Ora parla Davide. Dopo l’addio a Jessica la verità dell’ex UeD

A maggio la storia è naufragata, tra Jessica Antonini e Davide Lorusso di Uomini e Donne non c’è più niente. Dapprima è stato vissuto tutto con riserbo dai diretti interessati, salvo poi nelle ultime settimane, in cui la Antonini ha deciso di rivelare i reali motivi della rottura dal suo amato Davide Lorusso. I fan della coppia non sono riusciti a credere alle proprie orecchie.

“Sono stata presa in giro da Davide, che mi ha lasciata all’improvviso senza valide motivazioni. Non si sente più sicuro del nostro rapporto. Non è mai voluto venire a casa mia”, rivela l’ex tronista. “Non è mai voluto venire a casa mia” ha rivelato Jessica Antonini su Davide Lorusso al magazine ufficiale di Uomini e Donne, “e anche nell’intimità c’erano dei problemi. Avevamo anche parlato di prendere una casa insieme, ma lui se ne usciva con molte paranoie”. Ora tocca a lui rompere il silenzio.

Davide Lorusso finalmente parla e rivela la sua versione dei fatti sulla fine poco happy con Jessica Antonini. La loro relazione ormai terminata, nata a Uomini e Donne, sta innalzando parecchie polemiche sul web. A confermare le indiscrezioni sulla rottura ci aveva pensato Jessica Antonini, che non ha risparmiato il barman Davide. A differenza sua, l’ex corteggiatore aveva invece preferito restarsene in silenzio, evitando anche di postare sul feed di Instagram.





Ecco allora che a distanza di settimane ha chiacchierato anche lui con Uomini e Donne Magazine, scegliendo di raccontare cosa è accaduto. Inizia la sua intervista dichiarando che sta si sta dedicando completamente al lavoro, tentando di pensare il meno possibile. Ammette di non essere sereno e di non stare bene. Davide Lorusso è dispiaciuto per come si è conclusa la sua storia con Jessica. Non era sua raggiungere far andare le cose in questo modo. Ci tiene a precisare di aver parlato dei suoi dubbi alla Antonini nell’ultimo weekend che hanno trascorso insieme.

“Litigavamo spesso e alcuni lati del suo carattere faticavano ad andarmi giù. Discutevamo per sciocchezze ma finivamo sempre per scontrarci duramente. Jessica sa essere molto tagliente”. Lorusso spiega poi che non fosse sua intenzione abbandonarla di punto in bianco, ma che volesse starsene solo un po’ per conto suo. Ha descritto la Antonini come accecata dalla rabbia e subito pronta a cancellarlo dalla sua vita.