“Storia giunta al capolinea. Un rapporto intenso, durato 9 mesi tra alti e bassi, fatto di vita reale, convivenza e quotidianità. Ma a quanto pare non ha raggiunto la giusta dimensione”. È quanto scrive Amedeo Venza a proposito di una coppia nata nello studio di Uomini e Donne 9 mesi fa circa, appunto.

L’influencer dà la notizia per certa ma aggiunge anche che si aspettano eventuali conferme e smentite dai diretti interessati. Naturalmente stiamo parlando di una coppia nata di recente in quello che fu il trono classico (a partire da questa stagione è stato unificato al trono over), ma non vengono specificate le cause che avrebbero portato alla rottura anche se pure nei giorni scorsi si mormorava che tra Jessica Antonini e Davide Lorusso fosse finita.

UeD, Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono lasciati



Tronista lei, corteggiatore lui, come detto si sono scelti nello studio di Uomini e Donne prima che subentrassero Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny e Samantha Curcio, quindi non molti mesi fa. Pur non essendo arrivata ancora alcuna conferma o smentita da Jessica Antonini o Davide Lorusso, i fan avevano già sospetti perché la loro ultima foto insieme, in cui appaiono felici e sereni, risale a metà marzo scorso.







Ma tra le possibili cause che avrebbero portato la storia al capolinea per i due ex esponenti del trono classico di Uomini e Donne potrebbero esserci alcuni problemi vissuti da Jessica Antonini. Come si legge in rete, infatti, la ex tronista nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare delle difficoltà. Una sua cara amica è venuta a mancare, lasciandola nello sconforto e inoltre si è vista costretta a difendere la privacy del figlio minore.

Solo qualche giorno fa, difatti, anche lo stesso Amedeo Venza aveva portato all’attenzione degli utenti il brutto episodio accaduto a Jessica Antonini: le foto di suo figlio minorenne sono state diffuse in rete e tanto lui quanto la ex tronista hanno subito provveduto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Ora, dopo questa bomba sulla sua vita sentimentale, non resta che attendere un chiarimento da parte dell’ex tronista. O dall’ex corteggiatore.