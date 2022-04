Tra i maggiori protagonisti di questa Isola dei Famosi 2022 c’è sicuramente Jeremias Rodriguez. Per il fratello di Belen e Cecilia è la seconda esperienza in Honduras da naufrago, ma questa volta gareggia in coppia con papà Gustavo. E ha subito tirato fuori il carattere con il resto del gruppo.

In meno di un mese Jeremias Rodriguez non ha risparmiato critiche e frecciatine agli altri concorrenti ed è stato persino ripreso da Alvin, inviato di questa edizione del reality. Non solo, anche Ilary Blasi non è rimasta in silenzio quando l’argentino ha in un certo senso accusato la produzione di mostrare al pubblico solo alcune parti della vita sull’Isola.





Jeremias Rodriguez, i retroscena col padre all’Isola dei Famosi 2022

Ad avercela con Jeremias Rodriguez è Antonio Zequila, primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 che ha raccontato già diversi retroscena della sua breve partecipazione al reality. Già qualche giorno fa da Barbara D’Urso ha parlato soprattutto di Jeremias Rodriguez e di un segreto che il ragazzo custodirebbe gelosamente. Poi ha rilasciato un’intervista a SuperGuidatv dove ha rincarato la dose.

“Mentre il padre stava parlando, Jeremias ha detto ‘stai zitto’ al padre mortificandolo – ha raccontato Antonio Zequila su Jeremias Rodriguez – Il padre dopo è venuto da me e si è messo a piangere, io l’ho abbracciato e gli ho detto: ‘mi dispiace molto, ma perché ti tratta così tuo figlio?’ lui mi ha detto ‘C’è questa cosa che ti devo dire è un segreto e non è una cosa pubblica, e ci siamo abbracciati. Non lo posso dire‘”.

Ancora, sempre a SuperGuidaTv, Antonio Zequila ha aggiunto: “Stavamo parlando. Jeremias Rodriguez aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto ‘stai zitto’ al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre”. Inoltre “ha inveito contro la produzione e gli autori. Voleva abbandonare il gioco, chiamare la sorella, poi l’avvocato. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare”.

