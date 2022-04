Temperature bollente in Honduras, temperatura altrettanto calda lontano dall’Isola dei Famosi. A usare parole forti è Roberta Morise, eliminata nell’ultima puntata. La modella e cantante ha raccontato la sua esperienza ai sui fan suoi social, criticando in maniera molto dura Lory Del Santo. “L’Isola è stata una sorta di terapia d’urto. La rifarei altre centomila volte e credo sia l’esperienza più forte che abbia mai avuto in vita mia. Non credo di aver giocato male le mie carte. Credo di essere stata me stessa al 100 per 100. Credo forse di essere uscita un po’ troppo presto per aver potuto dimostrare chi è veramente Roberta”.



Sull’Isola dei Famosi ha avuto modo di apprezzare le qualità di alcuni naufraghi: dal suo compagno di gioco Blind e della coppia formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez e Guendalina Tavassi. “Blind è come un fratellino, dal primo momento ci siamo scelti. Ci siamo guardati, scelti ed è iniziata una bellissima amicizia. Sicuramente Jeremias e Gustavo sono stati un po’ la mia colonna portante sull’Isola. Vorrei arrivassero in finale loro”.





Isola dei Famosi, Roberta Morise: “Io e Lory non abbiamo mai legato”



E ancora: “Non me l’aspettavo, ma Guendalina è stata una piacevolissima sorpresa. Ho legato anche con Estefania, Laura, Jovana, un po’ con tutte le donne. C’era un bel gruppo di donne che amano le donne”. Solo con una donna, sull’Isola dei Famosi, Roberta non ha legato e ora ci tiene una volta di più a sottolinearlo. Come detto in apertura le sue critiche sono tutte per Lory Del Santo.



“Sull’ Isola dei Famosi tra me e Lory non ci sono mai stati così tanti problemi tra di noi, è proprio una incompatibilità caratteriale quindi credo proprio di no. Nessuna cattiveria né nei confronti di Carmen, che tra l’altro abbiamo stra chiarito ed è uscita fuori la sua vera essenza quella più bella dopo gli scontri avuti, né tantomeno con Lory per la quale provo soltanto stima. Ma ci sta, non possiamo amare tutti”.



Così mentre l’Isola dei Famoso si appresta a vivere una nuova puntata. Stasera sono due le coppie a rischio eliminazione: quella formata da Floriana Secondi e Clemente Russo e quella composta da Nicolas Vaporidis e Ilona Staller. Secondo i sondaggi ad uscire sconfitti saranno i primi.

“Mi dispiace, ma devi tornare in Italia”. Isola dei Famosi, colpo di scena sul finale