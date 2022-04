Jeremias Rodriguez di nuovo a Milano. Lunedì scorso la decisione di ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2022, poi il volo dall’Honduras, l’abbraccio tanto sognato della fidanzata Deborah Togni in aeroporto e infine il rientro a casa, per una serata con gli amici e la sorella Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser.

Il tutto condiviso su Instagram, proprio come le immagini emozionanti dell’incontro con la compagna, di professione hostess, che lo aspettava agli arrivi. Prima la foto del suo volto elettrizzato per l’arrivo dell’argentino. “Stai per riabbracciare l’amore della tua vita dopo un eterno mese e mezzo”, la didascalia.





Jeremias Rodriguez, quanti kg ha perso all’Isola dei Famosi

Poi i filmati in cui Jeremias Rodriguez esce e Deborah Togni corre ad abbracciarlo. Baci e lacrime di gioia per il fratello di Belen e Cecilia. “L’amore che ci salva come non mai”, scrive ancora la sua compagna. Poi insieme si avviano verso l’uscita dell’aeroporto e tornare finalmente a casa insieme.

Più tardi Jeremias Rodriguez ha pubblicato diverse Storie. In una si vede un bel piatto di riso, a sottolineare che è tornato alla sua vita di sempre, con le persone che ama e soprattutto ad una “vita sana”, con la parola “sana” scritto in maiuscolo: ”Riprendiamo subito uno stile di vita sano”.

Partecipare all’Isola dei Famosi, anche se per poche settimane come successo a lui, mette subito il corpo in grande stress tra insetti, lavori manuali e poco cibo. Quindi perdita di peso e di massa muscolare che in Jeremias Rodriguez si traduce in 15 kg in meno, come mostra nella foto di “15 kg fa”. Il suo preferito al reality? Blind. È per lui adesso che da casa farà il tifo.

