“Chiediamo la squalifica di Javier”. Al Grande Fratello scoppia un nuovo caso. Stavolta si tratta di una vicenda che rischia di travolgere uno dei protagonisti più amati di questa edizione. E per di più a pochi giorni dalla finale. Ieri, infatti, un episodio controverso ha coinvolto Javier Martínez, scatenando una forte reazione sul web.

Il concorrente si è rivolto verso un altro inquilino della Casa con una parola giudicata offensiva in quel contesto, generando un’ondata di indignazione tra il pubblico: “Ha detto una cosa grave” La situazione ha sorpreso molti, visto che Javier è sempre stato considerato uno dei concorrenti più “educati” del programma, e probabilmente anche di tutte le edizioni precedenti. E adesso c’è chi chiede provvedimenti. Ma vediamo cosa è successo e qual è la frase incirminata.

“Javier va squalificato”. Grande Fratello, lo choc e le scuse: ma il pubblico protesta

Insieme agli altri concorrenti, Martinez era impegnato nella preparazione di un cortometraggio che racconta i sei mesi di Grande Fratello visti con gli occhi dei protagonisti diretti. Durante le riprese, i ragazzi hanno ricreato alcuni dei momenti memorabili di questa edizione, come il famoso lancio del bollitore, e si sono anche calati nei panni degli ex compagni eliminati. Così, nel corso di una scena, Javi si è trovato a fare da cameraman mentre riprendeva Giglio nel ruolo di Clayton Norcross.

È stato in quel momento che il pallavolista ha pronunciato una parola del tutto fuori luogo: “Sembri un ritardat0”. Subito dopo, accorgendosi dell’errore, si è prontamente corretto: “Mi scuso per la parola”, ma il web come si sa non perdona mai in questi casi..

La reazione sui social è stata immediata. “Chiediamo la squalifica di Javier”, ha scritto un fan indignato su X, rilanciando la clip incriminata. Non è stato l’unico: “Ha usato uno slur abilista”, ha scritto un altro utente. “Quando non si controlla, succedono queste cose”, ha aggiunto un altro fan, decisamente critico nei confronti del concorrente.

Tuttavia, ci sono anche numerosi fan che difendono Javi. Lui infatti si è sempre contraddistinto in questi mesi per il suo fair play. “In sei mesi, Lorenzo ha fatto cose ben più gravi, mentre lui ha pronunciato una parola per errore e si è scusato subito. Gli altri non si sono scusati e hanno fatto di peggio”, scrive qualcuno. Un altro fan osserva: “A volte certe parole ci scivolano senza intenzioni negative, bisogna essere più comprensivi”. Il caso continua a generare dibattito e l’attenzione è tutta concentrata su come la produzione e il pubblico decideranno di affrontarlo.