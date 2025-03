“Devo fare chiarezza su Chiara”. Alfonso d’Apice rompe il silenzio. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di spiegare cosa sta succedendo tra lui e la sua fidanzata Chiara Cainelli. Tra loro è davvero finita come si dice? Negli ultimi giorni, infatti, si sono diffuse alcune indiscrezioni che hanno suscitato preoccupazione tra i fan della coppia, nata all’interno della Casa. Si dice che Alfonso avrebbe smesso di commentare e mettere like sotto i post che riguardano la sua fidanzata. Da qui il sospetto che lui avesse voluto mettere un punto alla storia.

Lei dentro, lui fuori dalla Casa e fan disorientati. Dopo un periodo di silenzio, Alfonso ha deciso di intervenire e spiegare la situazione. In realtà lui dallo studio del Grande Fratello aveva sempre dichiarato il suo amore per la sua “Chiaretta”. Ma una esperta di gossip come Deianira Marzano ieri ha lasciato intendere che ci sarebbe dell’altro: “Lui ha scoperto cose fuori”.

“È la mia decisione su Chiara”. Grande Fratello, Alfonso rompe il silenzio: l’annuncio ai fan

“Facciamo chiarezza – scrive Alfonso in una storia sul suo profilo Instagram– Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto. Ho sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla casa, anche a costo di mettermi in cattiva luce e di crearmi nemici. Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se mai dovesse esserci bisogno, la proteggerò come ho sempre fatto. Però, questa volta non credo che sia il caso. Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità: dico sempre ciò che penso, senza filtri, e anche oggi non nasconderò nulla”.

Il messaggio di Alfonso continua: “Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia, senza interessi o secondi fini, che esiste in quella casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla casa si renderà conto di tante cose. Non interverrò durante la puntata, non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso, e farà ciò che riterrà giusto per sé, ognuno gestisce le amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica.”

Il messaggio di Alfonso ha subito fatto il giro dei social. Molti hanno apprezzato il suo comportamento, soprattutto per il fatto che non ha cercato di influenzare le scelte di Chiara dall’esterno. Tuttavia, ci sono anche quelli che credono che dietro le sue parole ci sia una strategia in vista della finale: “E certo che almeno lui cerca di tenersi le zelene amiche, perché lui sa del 0,95% di Chiara, che senza le zelene sarebbe fuori. Intanto la portano in finale”.