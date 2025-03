The Voice Senior, quinta puntata dedicata alle Blind Auditions. Il programma del venerdì di Rai1 è condotto come sempre da Antonella Clerici e il 21 marzo, oltre ai vari siparietti dei coach (Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino) ci sono state anche esibizioni da brividi ma anche sorprese e colpi di scena. E anche un paio di concorrenti rimasti delusi perché non hanno convinto i coach.

Che dire, poi, del finto matrimonio di Clementino dopo l’esibizione di Annamaria Prinzivalli, che la scorsa settimana non aveva dato il meglio di sé perché malata. Questa volta però è riuscita a convincere D’Alessio, Clementino e Arisa, ma non l’unica coach che le aveva dato una seconda chance. Le emozioni non mancano mai a The Voice Senior e a volte però possono fare brutti scherzi.

The Voice Senior, il gesto di Arisa da applausi

È stato il caso di una concorrente che, arrivata sul palco si è dimenticata le prime parole del brano e saltato completamene l’attacco. Colta dal panico Cristina si è rifugiata nell’abbraccio consolatorio di Antonella Clerici, subito sopraggiunta in suo soccorso. Poi è tornata al centro dello studio.

La band stava ancora suonando e in attesa che la concorrente trovasse il nuovo attacco Arisa e Loredana Bertè hanno iniziato a cantare. Cristina ha ritrovato le parole e la sua esibizione si è conclusa senza altri intoppi. Solo Arisa però si è girata: “Succede anche a me, io mi giro. In questa cosa mi sono rivista, stando un po’ insieme riusciremo a capire cos’è che ci blocca”.

Un bel respiro, Cristina, e si torna a cantare! A volte ci si lascia sopraffare dall’emozione, ma l’importante è non fermarsi ✌️#TheVoiceSenior pic.twitter.com/X2lpZ7LwDf — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 21, 2025

Dopo queste parole di conforto che hanno emozionato anche il pubblico del talent Arisa ha accolto la donna nella sua squadra, poi ha raccontato un episodio simile: “La prima audizione con Mogol feci lo stesso, però scrisse “interessante” e mi fece cantare il giorno dopo e oggi sono qua”. Anche sui social questo gesto di Arisa è piaciuto molto: “Arisa ha un cuore grande”, “Persona speciale”, “Un applauso all’umanità di Arisa”, si legge.