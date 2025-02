Puntata ricca di argomenti quella del Grande Fratello, andata in onda nella serata di lunedì 3 febbraio. Ci sono stati il ritiro di Ilaria Galassi e l’eliminazione tramite televoto di Emanuele, mentre uno dei temi più seguiti è stato senz’altro quello relativo a Zeudi e Javier. Coinvolta inevitabilmente anche Helena, in questo triangolo amoroso che sembra non avere fine.

Nel corso della diretta Zeudi ha però deciso di farsi sentire con Javier, dandogli una sorta di avvertimento al Grande Fratello. L’ex Miss Italia non ha affatto gradito il recente comportamento del pallavolista, parso molto indeciso, dunque non le ha mandate a dire e lo ha bacchettato davanti a Helena e a tutti gli altri coinquilini.

Grande Fratello, l’avvertimento di Zeudi a Javier: c’entra Helena

Zeudi si è innervosita non poco per il duplice atteggiamento di Javier, che prima si è avvicinato notevolmente a lei e poi improvvisamente ha virato nuovamente verso Helena. La Di Palma non si è voluta tenere niente dentro di sé e ha quindi attaccato il compagno di avventura, il quale comunque ha cercato di difendersi con ogni mezzo fornendo la sua versione.

Queste le dure parole di Zeudi nei confronti di Javier: “Mi ha infastidita, quando mi piace una persona cerco di conquistarla. Siamo tutti diversi, ma lui come fa a provare a baciare me e poi adesso andare da Helena, quando non l’ha considerata? Non farla soffrire, sarei felice se tu le dessi quello che vuole, alzo le mani”. Martinez ha risposto in questo modo: “Non c’entri col nostro rapporto, sei stata la prima a dirmi di distaccarci e da quel momento sono libero“. Pronta anche la replica di Helena, che a sorpresa ha bacchettato la gieffina.

Helena è andata dalla parte di Javier, nonostante la difesa di Zeudi nei suoi riguardi: “Smettetela di giudicarlo, anche lui ha una storia dentro”.