Lorenzo non è solo il primo finalista del Grande Fratello. Il modello si conferma protagonista assoluto di questa edizione, nel bene e nel male, tanto che anche durante e dopo l’ultima puntata si è praticamente parlato solo di lui. La sua rivalità con Javier è ben nota agli spettatori e giovedì i due si sono scontrati di nuovo. Un battibecco molto acceso, con Lorenzo che si è esposto per difendere Chiara dagli attacchi di gran parte degli inquilini, incluso Javier.

A un certo punto, i due si sono trovati faccia a faccia e Lorenzo ha accusato Javier di essere protetto dal programma, sostenendo che quando dice o fa qualcosa di sbagliato viene tutelato, mentre con lui non accadrebbe mai. Alfonso Signorini è intervenuto per calmare gli animi, ma, alcune ore dopo, Lorenzo è apparso ancora nervoso e anche arrabbiato nei confronti del compagno.

GF, Lorenzo choc su Javier

Nella notte è successo di nuovo: Lorenzo si è lasciato andare a un commento tremendo su Javier che, nonostante sia stato solo sussurrato dal modello, è stato catturato da microfoni e telecamere e finito in rete. Qualche mese fa era già stato ripreso mentre osservava Javier insegnare agli altri inquilini la tecnica del salto nella pallavolo.

“Spaccati il ginocchio”, disse Lorenzo in quell’occasione, con Shaila che lo rimproverò subito ricordandogli che certe cose non si dicono. Lorenzo non fece alcun passo indietro e la notte scorsa c’è ricascato. Dopo aver sentito gli autori convocare Javier in confessionale, probabilmente per commentare gli ultimi episodi, il modello, che si preparava per andare a dormire nell’antibagno, ha detto: “Marcisci cogl…”.

Il grande fratello :" Javier in confessionale "

Lorenzo :"Marcisci coglione "

ricordiamo gli aveva già augurato di rompersi un ginocchio! A dir poco pessimo😡Questo soggetto finalista dovrebbe sparire dalla tv! Tutto qui 🤷🏾‍♂️ #shailenzo #grandefratello #javi7 #helevier #luzzers pic.twitter.com/KihQIAcXUP — Gioie zuccarate (@cleoliv24) March 7, 2025

“Questo è il primo finalista, complimenti a chi l’ha votato”, si legge su X sotto uno dei tanti video del momento condivisi. E ancora: “Speravo di aver sentito male”, “Io direi basta, ci sono dei limiti e Lorenzo li sta superando tutti”, “Lo dovrebbero eliminare e lasciare il posto a un altro”, “Questa è l’ennesima volta che esagera”, “Questa roba è gravissima”, “Qualcosa si deve smuovere, non è possibile”, “Non ha il coraggio di dirgliele in faccia queste cose”, “Non mi spiego come questo soggetto non sia stato squalificato”, “Se Lorenzo dovesse vincere, sarebbe la sconfitta più grande per il GF”, “Questo è Spolverato”, “A casa siamo stufi di personaggi come lui”.