Il momento delle nomination è sempre carico di tensione, complice il modo in cui i concorrenti del Grande Fratello motivano le proprie scelte, spesso dando vita a discussioni accese e delle vere e proprie liti, a maggior ragione da quando ormai, nella casa, è divisa in due opposte fazioni. Nell’ultima puntata in diretta andata in onda il 3 marzo, ha attirato l’attenzione il confronto tra Javier Martinez e Chiara Cainelli, nato quando l’argentino ha scelto di fare proprio il nome della ragazza per il televoto.

In passato i due si erano avvicinati ed era scattato anche un bacio, ma l’argentino, non avendo sentito quel trasporto, ha deciso di chiudere. Da quel momento tra i due è arrivato il gelo. La giovane ha iniziato a frequentare Alfonso D’Apice, mentre Javier si è fidanzato con Helena Prestes. Dopo la nomination di Javier, Chiara ha reagito con tono piccato.

Durante il botta e risposta si è parlato del rapporto con Alfonso D’Apice. “Qualche giorno e sarai tu a dargli un bel calcio…”, ha lanciato la provocazione Javier Martinez, insinuando dubbi sulla sincerità di Chiara nei confronti di Alfonso. “I miei sentimenti Alfonso li conosce, non devo certo spiegarli”, ha risposto lei. Javier ha lasciato intendere di ritenere poco autentico il legame tra Chiara e Alfonso, insinuando che la loro storia non durerà a lungo.

Ma i dubbi non sono solo di Javier, perché secondo buona parte del pubblico la giovane concorrente non proverebbe un vero sentimento per Alfonso e lo avrebbe solo ‘usato’ per restare nella casa del Grande Fratello. Le famose dinamiche di coppia, che Chiara avrebbe cavalcato per non essere eliminata. Ma c’è di più, perché sempre secondo alcuni utenti del web, la ragazza sarebbe realmente interessata a Lorenzo, il fidanzato di Shaila e in queste ore è stato pubblicato un video molto ambiguo dei due.

“Ecco la verità. Javer ha ragione. .un’occhiata al video di Wolf Family!”, si legge nel tweet che rimanda a un video in cui in una ripresa in giardino si vede Chiara accarezzare Lorenzo e poi lui toccarle la gamba. Non è la prima volta che il pubblico nota la vicinanza tra i due concorrenti. Solo pochi giorni fa, infatti, secondo alcuni utenti, durante una cena in Casa, il modello avrebbe tenuto la mano di Chiara sotto il tavolo, nascondendosi dalle telecamere. Un gesto che in molti hanno condannato e ha indagato, scoprendo che anni fa, proprio il modello milanese ha messo diversi like alle foto su Instagram di Chiara risalenti al 2020.