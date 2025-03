Tutti – tranne gli ultimi arrivati al Grande Fratello – fuori dalla casa per una gita fuori porta. Ma appena tornati, ecco vecchi e nuovi dissapori tra i concorrenti. Venerdì 28 febbraio gli inquilini hanno avuto la possibilità di trascorrere un po’ di svago, tra partite a golf e pranzo al ristorante, ma non sono riusciti a non discutere. In particolare, Shaila ed Helena, che hanno avuto una lite accesa condita anche di insulti pesanti.

Successivamente, come abbiamo raccontato qui sotto, la modella brasiliana si è anche abbandonata a un duro sfogo con Stefania Orlando. Ma non è certo la sola a cui la gita fuori porta ha portato delusioni. Anche Chiara ha raccontato un episodio spiacevole vissuto fuori, quindi senza la presenza di telecamere. E nel suo caso c’entra Javier, il fidanzato della Prestes.

GF, Chiara nera con Javier: “Le telecamere non c’erano”

Dopo essere tornati dalla ‘gita fuori porta’, gli inquilini hanno parlato a lungo di quanto successo e durante una chiacchierata in piscina con Lorenzo Spolverato, Chiara ha svelato di essere stata provocata più volte da Javier. Ultimamente stava cercando di riallacciare un rapporto con l’argentino, che invece avrebbe cercato di arrivare allo scontro.

“Con Javier credevo stessimo recuperando un rapporto di amicizia. Dopo tutto quello che ci siamo fatti, chi me lo fa fare di fargli gli auguri ai 30 anni? L’ho fatto per Alfonso e per avere un rapporto idilliaco”, ha spiegato Chiara. Che poi è passata a raccontare all’amico i dettagli della lite.

Chiara: "Con Javier credevo stessimo recuperando un rapporto di amicizia, arriva là e mi dice <Non vedo l'ora che Questa si lasci con Alfonso> e io <Ma che battute fai?>, lui <Faccio un po' di battute cattive> no sono battute proprio di m3rda.."#chiaronso #grandefratello pic.twitter.com/kB7oSifCBt — Rainbow (@rainbowncats) February 28, 2025

“Arriva là (Javier, ndr) e mi dice ‘Non vedo l’ora che questa si lasci con Alfonso’. E io: ‘Ma che battute fai’. ‘Faccio battute un po’ cattive’, ha risposto lui. Eh no, fai battute proprio di mer…. Non c’era la telecamera, eravamo lì da soli”. “Questo è il contro di quando si va fuori dalla Casa, non ci sono sempre le telecamere e la gente se ne approfitta”, ha risposto Lorenzo, sospettando che il Grande Fratello non potrà mostrare queste immagini.