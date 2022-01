“Mi stavo tagliando le vene”. Mara Venier di ghiaccio per le parole choc della ospite famosa

Un racconto scioccante. Ivana Spagna è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, il programma che va in onda su Rai1 e che è molto amato dal pubblico italiano. Come spesso accade nel suo salotto zia Mara è riuscita a far aprire la cantautrice e scrittrice che ha raggiunto il massimo successo negli anni ’80. Con “Easy Lady” Spagna si è fatta conoscere in tutto il mondo scalando anche la classifica britannica.

È stata inoltre l’ultima donna a vincere il Festivalbar, mentre con “Gente come noi” è arrivata terza al Festival di Sanremo nel 1985. Insomma, una persona che si è realizzata facendo quello che ha sempre amato. Eppure, eppure la sua vita non è stata sempre col vento in poppa, come si potrebbe superficialmente pensare. Proprio nell’ultima puntata di Domenica In Ivana ha raccontato quello che le è capitato, uno dei momenti più bui della sua vita.

“Non ce la facevo più Mara”. È un’Ivana Spagna diversa da quella energica e vibrante che in tanti hanno amato sui numerosi palchi in cui si è esibita. È un’Ivana Spagna che ha conosciuto le tenebre: “Ero distrutta, pensavo solo nero. Mi son chiusa. Ho chiuso tutti i rapporti, anche, per dire, non chiamavo neanche mio fratello, neanche mia cugina. Mi sono isolata completamente”. Mara Venier le chiede: “Non avevi un compagno?”. “No – risponde Spagna – avevo chiuso anche con lui quando è mancata mia mamma”.





A gettare nello sconforto più totale è stata la morte della mamma a cui Ivana era legatissima. “Non è bello – continua il drammatico racconto Ivana Spagna – però mi sono sentita sola. Allora ho detto. Dall’essere sola e non avere problemi… allora ho detto stiamo anche da soli, e ho chiuso tutto. Per cui ero da sola, a settembre, ero con la mia gattina e ho deciso di chiudere perché non ce la facevo più. Ed è la cosa più sbagliata del mondo”.

Ivana Spagna è arrivata al punto di pensare di farla finita una volta per tutte, di togliersi la vita. Ma, proprio in quel momento, è successo qualcosa di impensabile, che fortunatamente l’ha fatta tornare sui suoi passi. “Avevo pulito tutto – le parole della cantante – e volevo tagliarmi le vene in doccia per non sporcare. E quando stavo per mettere in atto quella cosa terribile, la mia gattina è venuta a miagolare…”.

Nel racconto choc di Ivana si somma dolore a dolore: “Sono rimasta incinta una volta nel 1997, proprio quando mia madre è mancata. Ho avuto una emorragia ed ho perso la bambina. Mi capita ancora di sognare mia madre con una piccolina vicino”. Proprio quando era intenzionata a suicidarsi ecco la sua gattina: “Mi ha risvegliata e mi sono chiesta: ‘ma tu con chi resti?’. Da quel momento i miei animali mi tengono in vita”.