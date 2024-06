Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri domenica 2 giugno dell’Isola dei Famosi. Nella semifinale sono state eliminate Karina Sapsai e Matilde Brandi, la prima dopo il televoto la seconda a causa di un televoto flash. Prima di fare le valigie, però, Matilde ha potuto abbracciare l’amica Manila Nazzaro, mentre Alvina Verecondi Scortecci ha ritrovato il fratello Lorenzo sull’Isola.

Iva Zanicchi, ospite speciale in studio, ha fatto i complimenti a Samuel Peron che insieme ad Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Alvina Verecondi Scortecci e Aras Senol approda in finale. Tra i protagonisti c’è sicuramente Artur che fin dall’inizio del reality è stato sempre accusato da tutti. Sembra un po’ di rivedere la situazione di Beatrice Luzzi all’interno della Casa del GF…

Tutti contro Artur: il capro espiatorio perfetto. O no?

Artur Dainese si è aggiudicato il pass per la finale come secondo finalista dopo Edoardo Stoppa. Ma se quest’ultimo è stato accusato durante la puntata per i suoi comportamenti non trasparenti, Artur viene preso di mira dagli altri naufraghi. È stato proprio Edoardo ad andare dagli altri insinuando che Artur avesse rubato del cibo. Ad un certo punto anche Vladimir Luxuria è intervenuta.

“Perché invece di parlare a favore di telecamere per mettere in cattiva luce Artur, non sei andato da lui a chiederglielo?” ha chiesto la conduttrice a Edoardo Stoppa. Ad accertarsi del presunto furto è stato infatti Edoardo Franco che però ha ricevuto un secco no da Artur. Quest’ultimo, poi, è stato chiaro durante la puntata.

Artur giura di non aver rubato il cocco! 🥥 #Isola pic.twitter.com/zHTuk575p4 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

"Non so che tattica sta usando"

Matilde pensa che Edoardo Stoppa a volte sia incoerente…#Isola pic.twitter.com/xXMpsvf3uM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

"Per accusare qualcuno bisogna avere la certezza!"

Vladimir risponde a Samuel#Isola pic.twitter.com/hSQiy9R314 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

“Cosa pensi che io l’abbia rubato? – le parole di Artur Darines – Ma lui ha detto ma c’è tutta questa gente, ma dai, no. Mi hai praticamente accusato di una cosa che io non ho mai fatto. Giuro che non so niente e non so perché mi stiano accusando. Probabilmente sono una persona scomoda per stare qua e quindi si fanno questi giochini”. Samuel Peron ha commentato: “Se l’ha messo da parte con l’intento di mangiarselo dopo, non lo so, se ho frainteso chiedo scusa, ma avendone combinate di cotte e di crude, non lo posso sapere”.

Infine anche Matilde Brandi ha detto la sua accusando Edoardo: “Non so che tattica sta usando, è una cosa che mi è sembrata anche incoerente. Lui parla sempre di questa coerenza, ha sempre attaccato Arthur. Anche Edo cerca un po’ di dire una cosa poi tirarsi indietro, poi l’ha pure nominato alla fine. Non so che tattica sta usando”.

