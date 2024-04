Isola dei Famosi 2024, la pessima notizia per Vladimir Luxuria e la sua squadra. La nuova edizione del reality è appena iniziata e non sono mancati i colpi di scena. In poco tempo lo show ha visto due abbandoni, entrambi per problemi di salute. Tonia Romano e Francesca Bergesio hanno già detto addio al reso dei naufraghi e fatto ritorno a casa, la prima per un non meglio specificato problema di salute, la seconda per infortunio al ginocchio.

Non mancano poi le dinamiche, con il poeta Pietro Fanelli che in breve tempo si è guadagnato le antipatie del resto del gruppo. Il suo atteggiamento è stato più volte criticato dagli altri, poi c’è stato il crollo e allora Peppe Di Napoli lo ha rincuorato. C’è stato lo scontro tra nip e vip con Matilde Brandi particolarmente su di giri. A mancare è qualcos’altro, e non è un dettaglio.

Isola dei Famosi verso la chiusura? I dati che fanno tremare Luxuria

A mancare, almeno stando ai primi dati di ascolto, è il pubblico. Già in tempi non sospetti i dirigenti Mediaset stavano pensando di non mandare più in onda l’Isola dei Famosi. Poi il taglio di Tempation Island Winter ha spinto il Biscione a lancare la nuova edizione con il cambio di conduzione, da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria. Tuttavia, secondo i critici, il problema non è tanto chi conduce, quanto il fatto che il reality sia ormai vecchio.

Giunta alla 18esima edizione l’Isola non acchiappa più spettatori. La prima puntata ha raccolto 2 milioni e 602mila telespettatori con share del 20%. L’anno scorso erano stati 2 milioni e 919mila (23,3% di share), dunque si sono persi per strada più di 300mila spettatori. La seconda puntata è andata ancora peggio, con 2 milioni e 432mila spettatori e share del 17,8%.

Le perdite di spettatori riguardano particolarmente i giovani tra i 25 e i 34 anni. Fra le regioni reggono Campania (23,7% di share) e Sicilia (28,4%). Male la Lombardia, la più popolosa, con share fermo al 13,8%. Oltretutto il reality è particolarmente costoso. Insomma il rischio che questa sia l’ultima edizione dello show è alto, parecchio alto…

