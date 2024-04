Situazione quasi da dramma all’Isola dei Famosi, infatti l’ultima notizia è veramente brutta. Un altro concorrente starebbe per annunciare il ritiro definitivo e si tratterebbe già del terzo dopo nemmeno una settimana dall’inizio del reality. Per Vladimir Luxuria un esordio da incubo, dunque non è da escludere che poi si dovrà attingere su altri nomi per sostituire a dovere gli addii.

L’indiscrezione bomba è stata lanciata dal sito Anticipazionitv, che nella giornata di sabato 13 aprile ha rivelato che all’Isola dei Famosi un concorrente potrebbe optare per un ritiro. Purtroppo si sarebbe verificato un episodio negativo in Honduras e sarebbe alquanto difficile la permanenza del naufrago. Andiamo a scoprire insieme cosa sarebbe accaduto.

Isola dei Famosi da incubo: “Altro concorrente verso il ritiro”

Come saprete, dall’Isola dei Famosi se ne sono già andati definitivamente Tonia Romano e Francesca Bergesio per problemi fisici. E ora un altro concorrente starebbe per fare lo stesso, col ritiro che sarebbe imminente. Tra l’altro ci sono pure stati due casi di Covid, relativi ad Aras Senol e Greta Zuccarello, ma anche altri naufraghi sarebbero stati visitati dai sanitari in infermeria.

Un naufrago o una naufraga, non sappiamo infatti chi sia, dovrebbe andarsene anzitempo a causa di un improvviso infortunio. Anticipazionitv ha fatto sapere che ci sarebbe stata una caduta nella vegetazione e avrebbe subito avvertito un forte dolore. E potrebbe non farcela a proseguire nella sua avventura. Scopriremo qualcosa in più nella prossima puntata del 15 aprile.

Presumibilmente nelle prossime ore o nei prossimi giorni dovrebbero esserci anche altre informazioni, relative pure al nome del concorrente che si sarebbe infortunato. Che resta, ripetiamo, ancora un mistero.