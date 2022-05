Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi assente in diretta. La naufraga del reality condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria non era presente durante la sedicesima puntata andata in onda il 13 maggio su Canale 5 e ovviamente è scoppiato il ‘caso’.

Il nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi, nella quale Guendalina Tavassi era assente in diretta, è stato annunciato anche il risultato del televoto tra Edoardo, Lory Del Santo, Marco Cucolo e Maria Laura De Vitis. Ad essere eliminato è stato Marco Cucolo, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Roger, raggiunge Playa Sgamada, sulla quale viene aperto un televoto flash tra Licia, Fabrizia, Laura, Estefania e Clemente. Ad essere eliminata è Laura Maddaloni, che lascia l’isola per tornare in Italia.





Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi assente in diretta insieme a Blind. Il giovane concorrente del reality show, sul cui stato di salute Alvin ha rassicurato tutti lunedì scorso, è stato in infermeria 4 giorni: “Due piccoli aggiornamenti per quanto riguarda le ultimissime dall’Honduras. Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea”, aveva spiegato Alvin.

“Niente di che e di grave, ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere” aveva spiegato ancora l’inviato dell’Isola dei Famosi.

Come anticipato, questa volta è stata Guendalina Tavassi a dare forfait. La naufraga, che gareggia insieme al fratello Edoardo, non era presente e Alvin ha informato gli spettatori: “Per dei piccoli accertamenti è stata portata in infermeria. Però non ci sono state evidenze di nulla. Nulla di anomalo. Ha solo un paio di giorni di riposo in prescrizione”.

