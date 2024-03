Isola dei Famosi 2024, spunta il nome del terzo naufrago. C’è grandissima attesa attorno allo show che nella nuova edizione non sarà più condotto da Ilary Blasi, ma da Vladimir Luxuria ex opinionista. Nei giorni scorsi sono stati resi i noti dei primi due concorrenti. In Honduras dovrebbe sbarcare l’ex attrice Marina Suma, protagonista di film cult come Sapore di Mare e Sing Sing.

Mentre pare che Sangiovanni abbia detto no alla proposta di andare all’Isola dei Famosi negli ultimi giorni si è parlato di Samuel Peron come naufrago. L’ex protagonista di Ballando con le Stelle potrebbe dunque essere uno dei concorrenti sull’isola, ma è certo che parteciperà invece Joe Bastianich. Adesso Fanpage rivela il nome del terzo naufrago. Stiamo parlando del vincitore di Masterchef Italia.

Chi è il terzo naufrago all’Isola dei Famosi 2024

Stiamo parlando di Edoardo Franco. Ecco cosa fa sapere Fanpage: “Edoardo Franco sarà uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it è in grado di confermare la presenza del vincitore dell’edizione numero 12 di Masterchef Italia in Honduras, dove ad accoglierlo ci sarà un’altra vecchia conoscenza del cooking show: Joe Bastianich”.

“Il cast di naufraghi sarebbe già stato completato – leggiamo ancora – i nomi sul tavolo sono tanti ma per adesso sono tre quelli che possiamo già sentirci di dare per certi e sono appunto: Edoardo Franco, Joe Bastianich e, come confermato da Fanpage.it la scorsa settimana, Marina Suma“.

Ma chi è Edoardo Franco? Lo chef italiano, diventato noto nel 2022 partecipando a Masterchef Italia, è nato a Varese nel 1996. Si è appassionato fin da piccolo del mondo della cucina e ha frequentato la scuola alberghiera. Poi si è trasferito in Scozia per apprendere una nuova cultura e nuove ricette. Quindi è tornato in Italia e col suo menù tuttomondo ha vinto il famoso talent show per chef.

