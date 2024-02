Isola Dei Famosi 2024, ci siamo quasi. Manca ancora qualche settimana ma le novità in arrivo sono diverse. Intanto il già confermato passaggio di conduzione: da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria, che lo scorso anno era opinionista del reality show insieme a Enrico Papi e in passato è stata anche naufraga. Ancora, in questa nuova edizione che raccoglierà il testimone del Grande Fratello non dovrebbe esserci come inviato dall’Isola Alvin, storico protagonista nonché amico della ex conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti.

E sul fronte opinionisti? Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Sonia Bruganelli, già commentatrice del GF Vip di Alfonso Signorini. Ma veniamo al capitolo naufraghi, quello che il pubblico di Canale 5 aspetta con più curiosità. Tra i concorrenti pare certa la presenza di Joe Bastianich mentre sembra saltata all’ultimo momento quella del giornalista Antonio Caprarica.

Isola dei Famosi 2024, “l’attrice tra i naufraghi”

Altri nomi che sembrano gravitare nel cast che dovrebbe essere composto da circa 20 naufraghi anche quelli di Rossella Erra, di Alan Friedman e di Clizia De Rossi, la trans intellettuale ed esperta dantista. Ma eccoci all’ultimo, confermato dal sito Fanpage: ci sarà anche Marina Suma all’Isola dei Famosi 2024.

L’attrice, indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing e che è riuscita anche a reinventarsi nella produzione e vendita di monili in cartapesta, è una delle concorrenti che ha già firmato per la prossima avventura in Honduras, si legge. Napoletana classe 1959 è diventata nota nel 1981 con il film Le occasioni di Rosa.

Ma è due anni dopo con Sapore di mare che per Marina Suma arriva la fama e si aprono le porte del cinema italiano. Poi, a partire dagli anni ’90, si è vista progressivamente meno e, come detto, l’attrice si è reinventata attraverso la produzione e la vendita di monili in cartapesta fatti a mano da lei.