Importanti dichiarazioni sull’Isola dei Famosi 2023 da parte di Vladimir Luxuria, che si è soffermata su Alessandro Cecchi Paone ma non solo. L’opinionista ha fatto già il punto della situazione e un primo bilancio su ciò che sta succedendo in Honduras. Ad intervistarla è stato il sito Gay.it, che inizialmente le ha chiesto quali fossero i concorrenti che a lei piacciono maggiormente. E ha risposto: “Mi ha colpito l’attivismo, la forza, di Andrea Lo Cicero anche se con lui c’è un trascorso particolare, ci avevo litigato”.

E ancora: “Questo però dimostra che nel mio ruolo da opinionista non mi faccio condizionare da esperienze pregresse”. Poi, sempre sui protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria prima di dire tutto su Alessandro Cecchi Paone si è soffermata su Helena Prestes e Cristina Scuccia: “Anche Helena mi piace molto; credo che sia una donna molto in gamba. Suor Cristina, anzi l’ormai ex Suor Cristina, è un’altra concorrente che mi intriga tantissimo perché è la prima volta che all’Isola dei Famosi vediamo una persona che si è tolta il velo”.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria interviene su Alessandro Cecchi Paone

Proseguendo su Cristina Scuccia, ha aggiunto: “E che ha deciso di esporsi non solo alle intemperie, alla fame ma anche al giudizio dei social, della gente”. Sempre nella sua conversazione con Gay.it, si è concentrata sul naufrago dell’Isola dei Famosi 2023. Vladimir Luxuria ha affermato su Alessandro Cecchi Paone e il compagno: “Poi ovviamente mi piace molto la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Io ho molto riflettuto sulla prima puntata”.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi si è complimentata con la conduttrice e ha raccontato perché è soddisfatta di quello che è accaduto con Cecchi Paone e Simone Antolini: “Ilary ha presentato la coppia Alessandro e Simone mentre erano su una barca, ha chiesto loro di aprire una cassa, c’era uno spumante e ha chiesto di brindare all’anniversario della loro unione. Loro hanno brindato e si sono dati un bacio sulle labbra. Ora può sembrare poco ma immagina l’orario in cui quell’immagine è andata in onda”.

E infine ha svelato ancora: “Ilary lo ha presentato come se avesse presentato una coppia eterosessuale. Insomma, io credo che questo sia un segno di cambiamento molto importante. Lo dimostra anche l’atteggiamento degli altri naufraghi: o perché sanno che non conviene essere omofobi, però io non ho visto nessuno sguardo strano, anche quando loro si baciano sull’Isola e ahimè non era così scontato”.