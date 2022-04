“Loro due se ne vanno”. Isola dei Famosi, il pubblico dovrà fare a meno di una coppia top

Isola dei Famosi, attesa per la nuova puntata di stasera. Una puntata che si annuncia piena di colpi di scena in attesa del cambio di programmazione. La concorrenza di don Matteo 13 ha infatti spinto Mediaset a ripensare i giorni di messa in onda del reality. Non ci sarà più la doppia puntata ma solo un appuntamento il lunedì. La nuova linea partirà dalla settimana dopo Pasqua. Un tempo che Canale 5 si è dato per organizzare la programmazione al meglio.



Dal punto di vista degli ascolti, tuttavia, l’Isola dei Famosi sta incontrando un buon riscontro non scendendo mai sotto il 15% di audience. Numeri importanti per un reality arrivato alla sua edizione numero sedici. Merito di Ilary Blasi. E merito anche dei concorrenti che stanno movimentando l’Honduras. A proposto di concorrenti, nelle ultime ore sono stati costretti a riparare per colpa del meteo. A dare la notizia è stato Alvin.





Isola dei Famosi, Clemente Russo e Floriana Secondi probabili eliminati



In un messaggio sui social l’inviato de l’Isola dei Famosi ha scritto: “Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili”, ha commentato Alvin su Instagram, tenendo così i telespettatori costantemente informati su ciò che sta accadendo in Honduras. La pioggia non lascia tregua ai naufraghi dell’edizione.



“Torna il maltempo sull’isola e i Naufraghi devono affrontare di nuovo la pioggia! Riusciranno a proteggere il fuoco? – ha spiegato ancora Alvini -. A rendere difficili i primi giorni sulla nuova isola, l’attacco notturno dei granchi preoccupa i Naufraghi”. Intanto stasera è tempo di eliminazioni all’Isola dei Famosi e per i sondaggi non ci sono dubbi.



A lasciare l’Isola dei Famosi potrebbero essere Clemente Russo e Floriana Secondi. Il distacco che separa le due coppie al televoto di questa settimana è nell’ordine dei venti punti percentuali. Nel dettaglio Nicolas e Ilona Staller sono avanti per un forbice compresa tra il 60 e il 65%. Poche speranze quindi per l’ex pugile e la gieffina.

