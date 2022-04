“Ci stanno attaccando”. Isola dei Famosi, le urla dei naufraghi in piena notte: puntata a rischio

Attimi di terrore sull’Isola dei Famosi. I naufraghi dell’edizione 2022, nell’arco di tre settimane sono stati colpiti da un ciclone e da una bufera, ma per loro non sembra essere finita qui. Le altre volte la produzione, per garantire la loro incolumità, è stata costretta a prelevarli e portarli al sicuro sulla terraferma. Questa volta però non è successo e li ha lasciati in balia di loro stessi. Ma cosa è successo? Il caso ha voluto che tutti i concorrenti fossero invasi da un’ondata di granchi che li ha attaccati in piena notte.

“Torna il maltempo sull’isola e i naufraghi devono affrontare di nuovo la pioggia!” – hanno scritto sui profili social de l’Isola dei Famosi – “Riusciranno a proteggere il fuoco? Ma non è solo il maltempo a rendere difficili i primi giorni sulla nuova isola, l’attacco notturno dei granchi preoccupa i naufraghi”. Poi Alvin, su Instagram, ha aggiunto: “Situazione meteorologica non bella oggi, piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili”.





Isola dei Famosi, i concorrenti attaccati dai granchi

“Vi tengo aggiornati, capiamo quali sono le condizioni meteorologiche”, racconta ancora Alvin. Tra l’altro tutto ciò sta accadendo alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in programma per domani, lunedì 11 aprile: che ci sia nuovamente il rischio che possa saltare l’appuntamento per via del maltempo?

C’è da dirlo, il meteo in Honduras in questa edizione de l’Isola dei Famosi non smette di creare disagi e dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, con i concorrenti messi in sicurezza in alcune capanne in attesa del ritorno del bel tempo, adesso si ritrovano a fronteggiare una doppia problematica.

Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, racconta che le piogge insistenti ed il vento siano tornati a rendere complicata la sopravvivenza dei nostri naufraghi. Ora è da capire per la produzione del programma, se si riuscirà a garantire appunto la diretta di lunedì sera. Ne sapremo di più in queste ore, grazie agli interventi sempre puntuali di Alvin.

