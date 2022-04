L’Isola dei Famosi entra sempre più nel vivo, ma qualcosa agita i sonni di Ilary Blasi e di Mediaset. Così mentre arriva la notizia dello stop alla puntata del giovedì. Nelle ultime settimane, infatti, il reality ha conquistato dei risultati lusinghieri nelle serate di lunedì, al contrario di quelle del giovedì dove deve scontrarsi con ‘Don Matteo 13’ su Rai. Mediaset, a quanto riportato da ‘Blasting News’, avrebbe quindi deciso di correre ai ripari congelando il doppio appuntamento. Ma non da subito: non ci saranno variazioni per lunedì 11 e giovedì 14 aprile, ma dalla settimana successiva.



Intanto sull’Isola dei Famosi la tensione sale. A 24 ore dalla nomination all’Isola dei Famosi 2022, poi, Floriana Secondi ha detto di voler lasciare il reality: “Basta voglio andà a casa, non cedo l’ora di andarmene. Tanto io c’ho da fare, non è che nun c’ho da fa. Carmen non ha niente contro ci me? Estefania levati di mezzo che non c’entri nulla. Non iniziare a fare la populista anche te ti prego. Fammi la cortesia che dopo mi diventi antipatica pure te. Non è che ce l’ho con tutti ma lasciatemi stare!”.





Isola dei Famosi, la lettera di Ivano dei Cugini di Campagna



Per chi vuole abbandonare l’Isola dei Famosi c’è chi vuole tornare: è il caso dei cugini di campagna. A parlare è Ivano Michetti che, scrive Repubblica, rilasciato un comunicato in cui ha parlato di aver diffidato l’Isola per la squalifica di Silvano. Quest’ultimo ha trascorso poche ore sulla spiaggia dell’Honduras insieme a Nick Luciani, altro componente dei Cugini di Campagna che è rimasto in gioco insieme a Blind.



Ivano Michetti spiega: “Intendo precisare quanto segue: l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti della religione né una bestemmia”. Secondo Ivano, insomma, Silvano non dovrebbe essere squalificato dall’Isola dei Famosi: “Manca quindi il presupposto legale per l’espulsione di mio fratello dal format”.



Ma non finisce qui: ““Ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili dell’Isola dei Famosi, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione. Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi”.

Alvin, la reazione del Cugino di campagna alla cacciata dall’Isola dei Famosi