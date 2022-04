Silvano Michetti è stato espulso dall’Isola dei Famosi 2022. Un’eliminazione record, quella del Cugino di Campagna, perché arrivata a pochi minuti dal suo sbarco in Honduras. Cinque minuti dopo aver incontrato Alvin, in diretta ha usato un’espressione che ha scatenato il pubblico social del reality.

Diversi spettatori hanno subito gridato alla bestemmia del batterista, con i video di quel momento esatto che rimbalzavo ovunque su Twitter. Pochi giorni dopo il fattaccio, la comunicazione ufficiale sulle sorti del naufrago dell’Isola deI Famosi 2022 sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione.





Isola dei Famosi 2022, che fine ha fatto Silvano Michetti

“A seguito di attente verifiche, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”, la comunicazione arrivata a mezzo social dall’Isola dei Famosi 2022 e da Mediaset. Giovedì 7 aprile, poi, Ilary Blasi ne ha parlato a inizio diretta.

In collegamento con la Palapa, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 ha chiesto ad Alvin di riassumere la situazione e l’inviato dall’Honduras ha raccontato come sono andate le cose, mentre sullo sfondo passavano le immagini di Silvano Michetti che parlava con lui e che saliva su una barca per lasciare per sempre il reality show.

ma silvano ha tirato un bestemmione in diretta 👁👄👁#isola pic.twitter.com/p30hxbIDeM — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 4, 2022

Alvin ha confermato la squalifica immediata a causa dell’espressione che ha colpito la sensibilità di tantissimi spettatori a casa. Poi ha aggiunto che “Silvano ha capito di aver sbagliato e penso di poter interpretare il suo pensiero in questo momento, ha chiesto sinceramente scusa prima di lasciare l’Isola”. Nick Luciani, l’altro Cugino di Campagna arrivato in coppia con Silvano Michetti resta invece in gara.

