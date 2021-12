“Succederà dopo il Gf Vip”. Bomba su Soleil Sorge: c’è qualcosa di importante all’orizzonte

Soleil Sorge sempre più protagonista nella casa del Grande Fratello Vip e non solo perché qualcosa di importante bussa all’orizzonte. A lanciare questa indiscrezione è Tommaso Martinelli, nella sua rubrica sul settimanale Vero. Intanto nella casa Soleil continua la sua liason con Alex Belli. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la dichiarazione fatta dall’attore all’influencer: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte”.



“Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto ancora il marito di Delia Duran a Soleil Sorge.



Un gesto inaspettato, arrivato dopo la lite avuta nel pomeriggio, con un clamoroso colpo di scena. Mentre si trovavano a letto intenti a coccolarsi, Alex Belli ha sussurrato all’orecchio di Soleil Sorge: “Il nostro amore in tutte le forme non è un problema, il problema è degli altri, del pubblico. Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”.







Tutto questo non ha fatto altro che aumentare l’appeal di Soleil Sorge data come prossima presenza a un programma di prima serata. “Mediaset sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022”, questo lo scoop lanciato da Martinelli. Il suo percorso sul piccolo schermo sembra avvicinarsi a quello affrontato da Tommaso Zorzi diversi mesi fa.



Proprio di recente, Alfonso Signorini ha detto la sua sulla gieffina. Il conduttore si è detto certo che la Sorge avrà un futuro roseo nel mondo della televisione. Per rivedere l’Isola in TV si dovrà aspettare la conclusione del Grande Fratello Vip 6, la cui messa in onda è stata appena estesa fino a Febbraio. L’ipotesi più accreditata è quindi che l’Isola dei Famosi 2022 avrà inizio attorno al mese di Marzo.