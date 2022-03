L’Isola dei Famosi prende forma. Lunedì prossimo è prevista l’inizio della nuova edizione sempre con Ilary Blasi al timone. Ma qualcosa non starebbe andando bene mentre tutti i protagonisti sembrano essere già stati definiti. Nei giorni scorsi erano circolate voci bomba su alcuni nuovi concorrenti. L’Isola dei Famosi potrebbe ospitare Marco Melandri finito al centro di una bufera nei mesi scorsi per la sua posizione sul vaccino anti-Covid. In particolare a far divampare la polemica sono state alcune sue parole sul green pass: affermò di aver tentato di prendere il Covid in tutti i modi solo per ottenere il green pass.



“Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo, e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile”, ha spiegato. “Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”. Aveva detto salvo poi fare un passo indietro.



Una polemica annunciata, insomma. Insieme a lui si è aggiunto alla lista dei possibili concorrenti dell’Isola anche Antonio Zequila. Entrambi farebbero parte del gruppo dei single, mentre pochi giorni fa si è vociferato di un altro ex gieffino nel cast in coppia con la moglie. Per Zequila sarebbe un ritorno: è già stato naufrago nel 2005.







Chi rischia di non esserci è Silvano Michetti Come riportato dal blog Isa e Chia, l’influencer Deianira Marzano direttamente nelle sue storie su instagram ha rivelato che pare sia risultato positivo al Covid – 19 “Ci sono stati servizi fotografici di tutti i concorrenti, e Silvano Michetti, uno de I Cugini di campagna, è risultato positivo al Covid, e quindi non ha potuto partecipare…”.



Silvano è fratello di Ivano altro membro della band e nei mesi scorsi alla prese con molti problemi di salute. “Sono stato operato due volte al cuore – aveva rivelato al Mattino – La prima volta, non ero ancora sveglio, misono mosso e non ero più collegato. Mi hanno operato di nuovo. Me lo ha raccontato mia moglie, non ricordo nulla”.