“Blateri falsità”. Si alzano più i toni sull’Isola dei Famosi, sia tra i concorrenti ma anche tra concorrenti e uno degli opinionisti in studio a Milano, Sonia Bruganelli. I naufraghi hanno superato il mese di permanenza in Honduras e il gioco ha assunto un quadro chiaro: da una parte c’è il gruppo guidato da Samuel Peron e Greta Zuccharello, di cui fanno parte tra gli altri Edo il cuoco, Matilde Brandi e altri. Dall’altra invece ci sono i cosiddetti “ribelli”, coloro che non si piegano alla logica della maggioranza. In particolare Artur Dainese, Khadi Gueye Valentina Vezzali e Rosanna Lodi, quest’ultima eliminata nell’ultima puntata.

All’interno di questo scenario di alleanze è scoppiato un caso di gossip che vede coinvolti proprio Samuel e Greta. La vicenda si trascina da alcune settimane e nell’ultima puntata ha raggiunto il suo apice. Tra i due ballerini sull’isola c’è stato qualcosa, sì o no? A lanciare la bomba è stata Rossana, che non ha certo peli sulla lingua: “Abbiamo in corso una televolas…i ballerinos”.

Isola dei Famosi, scoppia il gossip: Samuel Peron al centro di un caso

Prima di essere eliminata Rosanna è tornata a lanciare nuove accuse verso Greta. “Lei gli è saltata addosso e ha detto di non avere mai visto una struttura muscolare come la sua. A me sembra una telenovela. Mi sembra strano siano sempre così vicini visto le persone che hanno a casa”. Ovviamente Rosanna si riferiva a Samuel: “Lui ha un bambino di un anno e mezzo a casa. Non va bene“.

Greta ha provato a controbattere: “Credo che la compagna di Samuel e il mio fidanzato si saranno arrabbiati”. La compagna di Samuel per vederci chiaro è volata fino in Honduras, ufficialmente per fare una sorpresa al suo partner, ma è molto probabile che a telecamere spente abbia chiesto chiarimenti.

Greta dal canto suo ha continuato a negare tutto: “Con Samuel parliamo di Tania e del suo bambino. So di non essermi mai comportata male con Samuel”. “Io sostengo che lei sia una manipolatrice in generale – ha rilanciato Rosanna – Sta facendo il suo gioco e sa quando è il momento di fare gli occhi dolci. A casa mia quando un uomo ha un bambino e una moglie a casa non esiste questa morbosità. Secondo me siete troppo vicini”.

A quel punto è intervenuta Sonia Bruganelli: “Rosanna, devi stare attenta a quello che dici. Blateri idiozie da una decina di giorni ininterrottamente. Credo che nella tua posizione sia molto facile dire quello che stai dicendo, perché non hai nulla da perdere. Queste persone hanno famiglie, sentimenti e bambini. Se quello che stai dicendo fosse vero, e non lo è, la malafede sta nel fatto che lo stai dichiarando per creare problemi”.