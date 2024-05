Dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, è scoppiata sui social una vera e propria insurrezione del pubblico contro la produzione e contro Vladimir Luxuria per il trattamento riservato ad Artur Dainese. In tanti si stanno schierando dalla parte del modello di origine ucraina dopo quello che si è visto nel corso della puntata.

Artur intanto ieri sera ha collezionato la nona nomination dall’inizio del programma. Dentro l’Isola è uno dei personaggi che fanno più discutere. Aa differenza di altri lui non ha formato coalizioni o stretto alleanze con altri concorrenti, ma ha sempre preferito fare corsa da solo.

Leggi anche: “È stato lui a rubare”. Isola dei Famosi: cibo sparito, Matilde Brandi fa il nome del naufrago





Isola dei famosi, pubblico in rivolta dopo l’ultima puntata: tutti con il naufrago “maltrattato”

Sul web è scoppiata una vera e propria bufera contro l’Isola dei Famosi, in difesa di Artur. Un utente web ha fatto notare che il bel naufrago non ha mai ricevuto sorprese. Ieri, per esempio, è stata la volta di Edoardo Franco ricevere dopo due mesi in Honduras la visita della fidanzata Valentina.

Ma non è la sola contestazione che viene mossa dal pubblico: “Artur è senza dubbio tra i più rispettosi, educati ed umani su quell’isola. L’unico a non aver ancora ricevuto nessuna sorpresa o una minima notizia dalla famiglia. Per di più viene trattato come l’ultima ruota del carro e fatto passar male ingiustamente. Merita la finale”, scrive un utente sulla piattaforma social X. E in tantissimi si ritrovano a condividere la stessa opinione.

“Infatti – scrive un altro utente del web – non capisco soprattutto Vladimir che problemi ha con lui… con queste frecciatine e continue battute contro di lui ha stancato”. Artur è stato descritto a volte dagli altri naufraghi come un freddo calcolatore. Ma i fan del modello smentiscono anche questa teoria: “Poi si è visto quanto è calcolatore, ha salvato Khady nonostante prima lei non l’avesse salvato, non capisco che hanno contro questo ragazzo, a me piace un sacco”.

Artur è senza dubbio tra i più rispettosi, educati ed umani su quell’ #isola .



L’unico a non aver ancora ricevuto nessuna sorpresa o una minima notizia dalla famiglia.

Per di più viene trattato come l’ultima ruota del carro e fatto passar male ingiustamente.



Merita la finale. pic.twitter.com/X1N3vYBktM — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 26, 2024

Secondo questa parte del pubblico, inoltre, a differenza di quanto sostenuto ieri in puntata da Matilde Brandi e come lasciato intendere da alcuni ex naufraghi in studio all’inizio del programma (Greta Zuccarello) e Sonia Bruganelli, Artur non c’entra niente con il cibo-gate: “Si sono fissati con la storia del riso rubato dopo più di in mese ancora ne parlano francamente hanno rotto”.

I supporter di Artur promettono battaglia: “Non hanno più a cosa attaccarsi per nominarlo ed eliminarlo.., ma noi continueremo a salvarlo anche se le percentuali di ieri sono sembrate falsate… nei sondaggi era il preferito…”; “Merita proprio di vincere … alla faccia di tutti!!!”.