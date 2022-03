Poche ore alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi e una voce bomba si diffonde. Due dei nufraghi più attesi potrebbero infatti ritardare ulteriormente il loro ingresso sull’Isola. Un’isola tormentata dopo una settimana colpita duramente ieri anche dal maltempo che ha costretto i naufraghi a lasciare momentaneamente l’Isola. A riferirlo era stato Alvin. “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove. A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione”.



“Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Adesso attendiamo che migliori il tempo…”. Quando è scoppiato il temporale i naufraghi si trovavano su due isole diverse. Da una parte le coppie, dall’altra, a Cayo Paloma, i single. Il maltempo, soprattutto da quelle parti, non è da sottovalutare. Ora resta da capire che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto l’Isola dei Famosi ha già una vincitrice nella prima settimana di gara.







Si tratta di Floriana Secondi. Nessuno come lei ha movimento l’Isola dei Famosi. Le liti con Antonio Zequila e Nicolas Vaporidis. Sulla verace romana aveva espresso un commento anche Fariba Terani ex concorrente della passata stagioni. “La conosco, adesso non voglio difenderla, ma lei è così, perché ai tempi non sospetti era così, non conosceva ancora dinamiche, come bisogna fare, lo so che magari è un po’ troppo sui toni, io mi farei sentire se ho un’idea, magari con toni più calmi”.



E ancora: “Floriana ha questo temperamento molto caliente”. Alla domanda se secondo lei Floriana potrebbe vincere l’Isola dei Famosi, invece Fariba ha risposto: “Adesso devo vedere come si comporterà, io metà di loro li conosco di persona e parto che sono a loro favore, però io sono un giudice molto imparziale, in base a come si comportano do il mio parere se mi viene chiesto, come ha fatto mia figlia Giulia al GF Vip Party. Tutto dipende da come si comporta, da come vengono effettuati i giochi”.



Intanto sembra destinato a slittare ancora l’ingresso di Guendalina Tavassi e del fratello Edoardo a l’Isola dei Famosi. Il motivo lo rivela Deianira Marzano. “Come già da settimane al tempo dei posati per Tv Sorrisi e Canzone trapelava il Covid di uno dei Cugini di Campagna, si vocifera che la quarantena si sia prolungata anche per gli altri due. Per la “signora” nello specifico per questo ancora non li abbiamo visti”, questa l’indiscrezione. Il loro arrivo è quindi solo rimandato.

