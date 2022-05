Roger Balduino è uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In questi ultimi giorni ancora di più, visto che la produzione ha dato la possibilità alla sua ex fidanzata di raggiungerlo in Honduras. Lei è Beatriz Marino e lunedì scorso ha avuto un confronto col modello che, lo ricordiamo, flirta con la naufraga Estefania Bernal.

L’arrivo di Beatriz Marino all’Isola dei Famosi ha inevitabilmente creato degli scombussolamenti a Roger Balduino che, nonostante avesse rivelato di non provare più sentimenti nei suoi confronti, ora sembra aver cambiato idea. Parlando con Nicolas Vaporidis, si è sbilanciato.





Isola dei Famosi, il brutto gesto di Roger Balduino

“Ma se frequentasse qualcuno qui, saresti geloso?”. E Roger Balduino: “Sì. Ho bisogno di pensare, non so chi sceglierei tra Bea ed Estefania”. Quindi, c’è decisamente molta incertezza nella testa del naufrago dell’Isola dei Famosi, già inserito in un triangolo amoroso.

Ma c’è un altro motivo per cui il nome di Roger Balduino è finito sulla bocca di tutti: per un brutto gesto che non è passato inosservato tra il pubblico dell’Isola dei Famosi, anche se va precisato che il modello pensava di non essere in diretta. Il video è stato ripreso e pubblicato nelle stories su Instagram anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

Stasera succede di tutto.

Roger che sputa in diretta 🤣🤣🤣#isola — Christian Lepore (@chrislep_) May 2, 2022

“No tranquillo, vomita se vuoi”, si legge nella didascalia delle immagini in cui si vede Ilary Blasi chiedere alla regia di aprire il collegamento con il naufrago, salutandolo. E lui, in attesa di parlare con lo studio, era già inquadrato dalla telecamera ma probabilmente non ha sentito la voce di Ilary e ha sputato di lato sulla sabbia. “Stasera succede di tutto. Roger che sputa in diretta”, ha twittato un fan.

