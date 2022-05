Tensione alle stelle sull’Isola dei Famosi in attesa della puntata di venerdì. A monopolizzare l’attenzione sono, in queste ore, Roger e Beatriz ancora in Honduras. Nelle scorse ore c’era stato il faccia a faccia tra loro due dopo l’avvicinamento del modello a Estefania. “Sei venuta fino a qua? Bene…”, aveva detto il modello. L’ex compagna aveva replicato: “sono arrabbiata con te, quando smetterai di mentire e dire bugie, hai detto che mi hai lasciato perché sei cambiato”. E Roger ancora: “Abbiamo deciso questo insieme”.



Secca la smentita di Beatriz: “devi essere uomo e dire che quello che dico è verità. Forse mi hai preso in giro tutto questo tempo. Mi hai ferita”. Insomma, aria tutt’altro che serena. Come serena non è tra Laura Maddaloni e Clemente Russo da una parte e Nicolas Vaporidis dall’altra. “Allora adesso spiego io come sono andate le cose. La minaccia è stata un gesto con le mani accompagnato da parole”. Aveva spiegato Russo.





Isola dei Famosi, arriva Maria Laura De Vitis



Che poi avevano continua: “E voi però statevi zitti. Io prima gli ho detto ‘dopo ti faccio un c**o così in Palapa davanti a tutti’. Però intendevo che glielo facevo a parole. Anche perché parlando di lui ci siamo scordati di dire tante cose. Ma ne parliamo con calma e gli facciamo un cuore così, a parole ovviamente”. Anche Nicolas Vaporidis ha dato la sua versione dei fatti al pubblico dell’Isola dei Famosi.



“Lui mi ha guardato male e mi ha detto ‘io te lo faccio così dopo’. Un pugile campione olimpico che dice queste cose”. La calma all’Isola dei Famosi sarà ancora minore perché sta per arrivare un pezzo da novanta. A lanciare la bomba è stata oggi in diretta a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso che avrebbe dovuto avere ospite la vincitrice de ‘La pupa e il secchione’, Maria Laura De Vitis.



Ha spiegato Barbara D’Urso: “Sapete perchè Maria Laura non è qui? Con grande orgoglio devo dirlo…Lei è una ‘dursocreautra’…Ti ho voluta fortemente…Devo annunciare che per l’ennesima volta una mia ‘dursocreatura’ sarà protagonista dell’Isola…Sei in Honduras…Brava…”. Una sorpresa per tutti i fan dell’Isola dei Famosi.

Roger, colpo di scena. Beatriz è ancora sull’Isola. Succede tutto davanti agli altri naufraghi